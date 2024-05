Veijer blij met P3 in Frankrijk: "Einde lastig met achterband"

"Een goede race", concludeerde Collin Veijer na afloop van de Moto3-race in Le Mans bij Ziggo Sport. De Intact GP-rijder had eerder op de dag een knappe derde plaats behaald in de Grand Prix van Frankrijk, waar hij in een mooi gevecht het onderspit dolf ten opzichte van winnaar David Alonso en WK-leider Daniel Holgado. Veijer wist zich meerdere malen naar de leiding te knokken, maar telkens slaagde Holgado erin om de koppositie te heroveren. De Spanjaard van GasGas Tech3 moest in de slotronde echter toezien dat Alonso met de overwinning aan de haal ging.

De basis van de derde plek van Veijer werd niet meteen gelegd bij de start, want hij verloor twee posities - die hij overigens al snel weer heroverde. Desondanks was hij na afloop niet ontevreden over zijn start. "De start was beter dan in Jerez, dus daar ben ik blij mee", zei hij, nadat hij tijdens de collectieve Moto3-testdagen in Jerez veel aan zijn starts had gewerkt. Daarna wist Veijer zich gestaag weer naar voren te rijden in de voorste groep, die tot het einde uit acht rijders bleef bestaan. "Overall kon ik tijdens de race de pace goed houden. Het was geen heel snelle race, maar ik kon wel een goede pace houden. Ik kon een paar keer leiden, dat wisselde ik samen met Holgado een beetje af."

Toch kon Veijer na het treffen op het Bugatti Circuit wel nog een verbeterpuntje opnoemen voor toekomstige races: het managen van de achterband. "De laatste ronden had ik het wat lastig met de achterband. Ik heb de hele race geprobeerd om hem te managen, maar in de laatste drie ronden was het net niet genoeg. Hij begon bij het uitkomen van de bochten wat te spinnen, dus dat was wat lastiger", aldus de 19-jarige rijder uit Staphorst. "Uiteindelijk ben ik blij om op het podium te staan en goed dat we dit weekend weer zestien punten hebben kunnen pakken."

In het kampioenschap heeft Veijer zijn derde plaats, die hij na zijn zege in Jerez overnam, verder verstevigd. Hij heeft nu 62 punten verzameld, twaalf meer dan nummer vier Iván Ortolá. Holgado voert het klassement nog altijd aan met 94 punten, al is Alonso hem tot op één punt genaderd.