Collin Veijer bereikt Q2 bij Grand Prix-debuut in Portugal

Na de drie vrije trainingen op vrijdag en zaterdag stond Collin Veijer op de 21ste plek met een snelste tijd van 1.48.229. Het talent uit Staphorst was daarmee veroordeeld tot deelname in Q1. De eerste vier rijders uit die sessie zouden zich nog voegen bij de veertien rijders die zich na de trainingen wel geplaatst hadden. In Q1 noteerde Veijer al snel een flinke verbetering van wat hij eerder in het weekend gereden had. Sterker nog, met 1.47.913 deed hij ruim voldoende om door te gaan naar Q2. Veijer ging als derde door naar Q2. Hij volgde in de voetsporen van de ervaren Moto3-rijders Xavi Artigas en Tatsuki Suzuki en hield Riccardo Rossi achter zich.

In het tweede deel van de kwalificatie kon Veijer zich meten met Ayumu Sasaki, zijn ervaren teamgenoot in de vernieuwde Husqvarna Intact GP-formatie. Het slipstreameffect in de Moto3-klasse is nog altijd behoorlijk groot en de Duitse formatie speelde het voordeel van de beide teamgenoten perfect uit. Veijer ging aan de leiding voor Sasaki en ‘sleepte’ zijn Japanse teamgenoot naar 1.46.798. Hij was daarmee ruim sneller dan welke coureur dan ook in de Moto3-kwalificatie. Veijer slaagde er vervolgens zelf ook nog in zich te verbeteren toen het zijn beurt was om het karretje aan te haken bij Sasaki. Hij haalde nog eens ruim een halve tiende af van zijn Q2-tijd. Met 1.47.854 gaat Veijer zondag vanaf de veertiende plek van start in de Grand Prix van Portugal.

De openingswedstrijd van het Moto3-seizoen begint zondagmiddag om 12.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Kwalificatie Moto3 Grand Prix van Portugal