Veijer begint in Argentinië vanaf P17, opnieuw pole Sasaki

Sasaki ging zaterdagmiddag op herhaling, vorige week scoorde hij in Portimao ook al pole-position. De eerste run van de Intact GP-rijder was helemaal niet zo overtuigend waardoor al zijn concurrenten in de eindfase van Q2 hun kans schoon zagen om hun karretje aan te haken bij Sasaki. Dat deerde de coureur helemaal niet, niemand was sneller dan Sasaki op het moment dat het moest. De coureur produceerde 1.48.539 en was ruim zes tienden sneller dan de eerstvolgende concurrent. Deniz Öncü eindigde op de tweede plek voor Diogo Moreira.

Collin Veijer plaatste zich rechtstreeks voor Q2 en had van daaruit een goede kans om een aardige startplek te veroveren. Die opzet lukte niet helemaal. Veijer kon zich niet verbeteren en had 1.50.028 als snelste tijd. Daarmee was hij bijna anderhalve seconde langzamer dan teamgenoot Sasaki, hij start zondag vanaf de zeventiende startplek.

De Moto3 Grand Prix van Argentinië begint zondagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Kwalificatie Moto3 Grand Prix van Argentinië