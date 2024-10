Veijer baalt van incidentjes: "Had anders Alonso kunnen uitdagen"

Collin Veijer mocht de Japanse Moto3-race na een goede kwalificatie vanaf de tweede positie aanvangen. Zeventien ronden later kwam de Intact GP-rijder op dezelfde positie over de finish, maar dat vertelde niet het volledige verhaal van zijn race. Aanvankelijk zakte hij zelfs even terug naar de negende positie. "Mijn start was goed, maar ik kwam in aanraking met een andere rijder en verloor daarbij een aantal posities", legde Veijer na afloop van de race zijn positieverlies in de openingsfase uit. Daarna probeerde Veijer zijn banden te sparen en rustig in zijn ritme te komen, zodat hij later in de race weer naar voren kon komen.

"Ik zag andere rijders gekke dingen doen. Dus ik dacht 'oké, laat ze maar doen'. Naarmate de race vorderde, voelde ik me steeds beter en probeerde ik terug naar voren te komen, wat me lukte in de laatste paar ronden", vervolgde Veijer zijn verhaal over de race in Motegi. Hij knokte zich weer naar de strijd om de podiumplaatsen, totdat een onhandige inhaalactie van een concurrent hem terugwierp. "Daardoor werd ik bijna uit de race geduwd en dat kostte me een seconde, anders hadden we David kunnen uitdagen voor de overwinning. Maar een P2 is oké", concludeerde de tevreden Nederlander uiteindelijk.

Veijer moest in Japan alleen David Alonso voor zich dulden. De Colombiaan van Aspar boekte zijn tiende overwinning van het seizoen en stelde met het dagsucces ook met nog vier races voor de boeg de wereldtitel Moto3 veilig. Voor Veijer betekent dit dat hij in 2025 zonder Moto3-titel promoveert naar de Moto2, maar wel deed hij met zijn tweede plaats in Motegi goede zaken in de strijd om P2 in het kampioenschap. Hij eindigde namelijk voor directe concurrenten Daniel Holgado en Iván Ortolá. "We moeten het beste maken van elk van de resterende races, zodat we kunnen vechten voor de tweede plaats in het kampioenschap. Maar allereerst wil ik David feliciteren met zijn titelwinst vandaag!"

In het kampioenschap heeft Veijer met nog vier races te gaan de derde plaats in handen. Zijn achterstand op Alonso bedraagt een onoverbrugbare 112 punten, maar nummer twee Holgado staat slechts drie punten voor hem. Ortolá is na zijn nulscore vierde en heeft 18 punten minder dan Veijer.