Veijer baalt van vroege crash: "Wil sorry zeggen tegen het team"

Het laatste Moto3-weekend voor de zomerstop begon voor Collin Veijer nog uitstekend, want op zaterdag stelde hij op overtuigende wijze de pole-position voor de Grand Prix van Duitsland veilig. Vervolgens kwam hij ook goed uit de startblokken op zondag door meteen de leiding te grijpen, maar de droom van een tweede seizoenszege werd al in de tweede ronde ruw verstoord. In bocht 11 - een van de drie rechterbochten op de Sachsenring - gleed de voorkant van de Husqvarna weg, waardoor Veijer tegen de vlakte ging en in de grindbak eindigde. Daarna pakte hij zijn motorfiets wel weer op, maar meer dan een puntloze achttiende plaats zat er uiteindelijk niet in.

Na afloop gaf Veijer tekst en uitleg over zijn crash. "Ik voelde me goed, maar het was jammer dat ik crashte. Ik ging de bocht in en ik heb geen idee waarom ik de voorkant verloor. Ik denk dat het gewoon de koudere kant van de band was", analyseerde de rijder van Intact GP, die zijn Duitse formatie in hun thuisrace dus geen podium of puntenfinish kon schenken. Na de crash keerde Veijer met een beschadigde motorfiets terug in de race en dat deed hij op de allerlaatste positie. Ondanks de schade liet de 19-jarige rijder uit Staphorst nog een heel aardig tempo zien, dat hem uiteindelijk nog naar de achttiende positie bracht.

"Ik kon de race uitrijden met een flink beschadigde motor, dus we hebben geprobeerd om alles eruit te halen wat erin zat", vervolgde Veijer, die zich ook verontschuldigde bij zijn werkgever. "Zolang het team blij is, ben ik dat ook, maar ik wil toch sorry tegen ze zeggen. Dit was niet de slimste race, maar laten we kijken wat we na de zomerstop kunnen doen."

In het kampioenschap liep Veijer op de Sachsenring ook een tikje op. Kampioenschapsleider David Alonso boekte uiteindelijk zijn zesde zege van het seizoen en breidde zijn voorsprong in de titelstrijd verder uit. Veijer heeft nu 64 punten achterstand op de Colombiaan van CFMoto Aspar en zakte in de tussenstand terug van de tweede naar de vierde plek. Iván Ortolá en Daniel Holgado zijn weer over hem heen gesprongen en hebben nu respectievelijk zes en vijf punten voorsprong op de Nederlander.