Veijer baalt van P10 in Qatar: "Voelde me geen moment goed"

Collin Veijer is de tweede seizoenshelft in vorm en heeft dat in Maleisië bekroond met zijn eerste Moto3-zege. "Het is een mooie overwinning, maar we willen natuurlijk meer", zei de Intact GP-rijder nog strijdlustig na die overwinning. In Qatar begon hij prima met de vijfde startplek, al was hij daar zelf niet helemaal tevreden over. De Staphorster kende een lastige openingsfase en viel even terug tot de elfde plaats. Hij bleef wel in de kopgroep rijden, al ging het er daar - mede tussen de om de wereldtitel strijdende Jaume Masia en Ayumu Sasaki - stevig aan toe. Veijer vocht zich weer naar voren in deze kopgroep, maar viel vervolgens wat terug nadat hij wijd werd geduwd. Dat werd zelfs even de dertiende plaats en hij leek zo te moeten vrezen voor de aansluiting. Veijer kwam uiteindelijk als tiende over de meet en is daar niet blij mee.

"Het was vandaag een slechte race, een race die begon met een verschrikkelijke start", blikt Veijer terug op de Moto3-race in Qatar. "Ik kwam niet van de lijn en ik weet niet waarom. Daarna lag het tempo ook erg laag omdat er elke keer zoveel ingehaald werd", legt hij uit. "De gehele race werd er tijdens elke ronde veelvuldig van positie gewisseld. Tegen het einde van de race probeerde ik zoveel als mogelijk aan te vallen, maar dat was erg moeilijk."

"Over het algemeen was het een verschrikkelijke race omdat ik me van start tot aan de finish geen moment goed heb gevoeld", voegt Veijer toe. "We moeten deze race snel achter ons laten en ons concentreren op de laatste race van het seizoen in Valencia." Niet alleen voor Veijer was het dus een race om te vergeten, ook diens teamgenoot Sasaki zal geen fijne herinneringen overhouden aan deze ontmoeting. Hij kreeg het namelijk meermaals aan de stok met titelrivaal Masia en kreeg vervolgens ook nog een tik van diens teamgenoot Adrian Fernandez. Masia wist op die manier de Moto3-titel veilig te stellen en Sasaki greep dus mis. "Ik vind het jammer voor Ayumu, hij heeft de gehele race als een leeuw gevochten om zijn titelhoop levend te houden. Het mocht helaas niet zo zijn", aldus Veijer.