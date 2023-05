Bij de start van de race over negentien ronden verloor Collin Veijer gelijk een aantal plekken. De coureur uit Staphorst had zich zaterdag als twintigste gekwalificeerd op Circuito de Jerez - Angel Nieto, maar schoof door het wegvallen van de geblesseerde David Munoz een plekje op in de startvolgorde. Na de terugval bij de start werkte Veijer zich op naar de zestiende plaats. Zijn hoop op WK-punten ging echter in rook op toen hij in de dertiende omloop bij bocht 6 in de kiezels belandde. Hij stapte weer op zijn Husqvarna en bereikte nog als 23e de eindstreep.

“De start was best goed, maar in bocht 2 kwamen enkele coureurs langszij", zei de 18-jarige coureur na afloop van de wedstrijd. Hij voelde zich naar eigen zeggen 'niet slecht'; het was volgens hem de motor die zondag niet meewerkte. "Tijdens de race voelde ik de motor veel glijden aan de achterkant. Ik ging bijna elke bocht dwars in, wat het moeilijk maakte om de voorkant onder controle te houden. Uiteindelijk crashte ik in bocht 6. Over het algemeen ben ik blij met de laatste ronde, maar uiteraard niet met het resultaat. Ik hoop het de volgende race beter te doen."

Veijer en het Intact GP-team doen aankomende dinsdag mee aan een Moto3-test in Jerez. "Ik hoop iets te vinden waardoor ik wat meer vertrouwen krijg, vooral in de voorkant", aldus Veijer, die op de 21e plaats staat in het WK met zeven punten.

Wat gebeurde er tijdens de Moto3-race in Jerez: Ortola pakt in Spanje tweede zege op rij, crash voor Veijer