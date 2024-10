Veijer profiteert van blunderende toppers met tweede startplek in Thailand

Na drie oefensessies op Chang International Circuit stonden de Moto3-rijders voor de taak om zichzelf van een goede startpositie te voorzien voor de Grand Prix van Thailand. Alle grote namen plaatsten zich zaterdagochtend tijdens de laatste training rechtstreeks voor Q2. Onder hen ook Collin Veijer, die in de afsluitende tweede training tot een negende tijd kwam. Taiyo Furusato was de snelste in die sessie, voor Iván Ortolá en Joel Kelso. Wereldkampioen David Alonso klokte de tiende tijd en dat was ook voldoende om niet aan Q1 deel te hoeven nemen.

Twaalf rijders mochten in het eerste segment van de kwalificatie proberen om een van de vier resterende plekjes in Q2 veilig te stellen. Matteo Bertelle trapte Q1 sterk af door met 1.41.261 de eerste richttijd te zetten, een tijd die uiteindelijk ook genoeg bleek om bij de eerste vier te eindigen. De snelste ronde van de sessie kwam echter op naam van Filippo Farioli, die twee honderdsten onder de tijd van Bertelle dook. Daarachter volgden Joel Esteban en Stefano Nepa op de derde en vierde plek. Het hield ook in dat Jacob Roulstone en Tatsuki Suzuki, de teamgenoot van Veijer bij Intact GP, vroegtijdig klaar waren met hun vijfde en zesde tijd in Q1.

Toppers laten zich verrassen, Kelso en Veijer profiteren

Achttien rijders mochten vervolgens proberen om pole-position veilig te stellen in Thailand. Terwijl veel rijders op elkaar wachtten, greep Joel Kelso de kans om met 1.41.952 de eerste richttijd te noteren. Ortolá dook daar met zijn eerste poging al ruim onderdoor, waarna Ángel Piqueras de lat met zijn tweede vliegende ronde op 1.40.727 legde. De Leopard-rijder keerde met die tijd als snelste terug naar de pits na de eerste run, op twee tienden gevolgd door Alonso en met Daniel Holgado op vier tienden als nummer drie. Veijer zette een solide eerste run neer, die hem op dat moment de zesde positie opleverde in de tussenstand.

Veijer was met vier minuten te gaan de eerste die terugkeerde op de baan om zo op eigen houtje voor een verbetering te gaan. Een minuut later, toen de Nederlander al bijna aan een vliegende ronde was begonnen, keerde een groepje met andere rijders ook terug op het asfalt. Een grote groep met favorieten wachtte echter tot zo'n anderhalve minuut voor de finish met hun tweede run, waardoor ze te laat over start-finish kwamen om nog een ronde te rijden. Het gezelschap dat wel op tijd was voor een nieuwe run, profiteerde daar optimaal van.

Zo kwam Veijer met zijn laatste poging kortstondig naar de eerste positie, maar luttele seconden later noteerde Kelso 1.40.603 om zijn eerste pole-position in Moto3 veilig te stellen. Op een kleine tiende volgde Veijer op de tweede plek, terwijl Piqueras na het missen van de laatste run genoegen moest nemen met de derde positie. Furusato klom nog naar de vierde plek, voor Alonso, Scott Ogden, Holgado, David Almansa en Ortolá op de negende stek. Luca Lunetta completeerde de top-tien in Buriram.

De Moto3 Grand Prix van Thailand begint zondag om 11.00 uur lokale tijd. In Nederland is het dan 06.00 uur.

Uitslag kwalificatie Moto3 GP van Thailand