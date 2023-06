Veijer pakt negende startplaats voor Moto3-race in Assen

Collin Veijer pakte zaterdagochtend met 1.42.137 het veertiende en laatste directe toegangsbewijs voor Q2. De piloot uit Staphorst zette de tijd helemaal op het einde van de derde vrije training neer. Hij was in de eerste oefensessie zeventiende met 1.42.975. Veijer haalde er in de tweede training twee tienden af (P10) en eindigde in VT3 als dertiende met de chrono die goed was voor P14 op de gecombineerde lijst.

Jaume Masia, de tweede man in het kampioenschap, voerde de lijst van de vrije trainingen aan. De Spanjaard van Leopard Racing (Honda) had op vrijdag een ronde afgelegd in 1.41.579. KTM-rijder Stefano Nepa sloot de serie oefensessies af op de tweede plek, voor Jose Antonio Rueda, Joel Kelso en Riccardo Rossi. Kampioenschapsleider Daniel Holgado (KTM) kwam niet verder dan P18. Ook de nummer drie van het WK, Ivan Ortola (KTM), wist in de trainingen maar geen vrienden te worden met het TT Circuit. Hij vond zichzelf terug op slechts de 22e stek.

WK-leider zakt door het ijs in Q1

Holgado en Ortola moesten dus aantreden in Q1, waarin nog vier Q2-tickets verdeeld worden. Net als onder anderen Deniz Öncü en Diogo Moreira, de nummers vijf en zes in de WK-stand. Halverwege de zonnige sessie (23 graden Celsius) had Oncü de eerste plek in handen dankzij 1.42.127, voor Ortola, Adrian Fernandez en Ryusei Yamanaka. Holgado was zevende. Taiyo Furusato verraste door helemaal op het einde 1.42.036 te klokken en daarmee de eerste plek in te nemen. Ook Fernandez, Öncu en Kaito Toba mochten mee naar de eindstrijd voor de pole. Holgado werd de grote verliezer. De WK-leider was in zijn slotronde razendsnel onderweg, maar maakte op het einde een fout en werd dertiende en allerlaatste. Hij start zondag vanaf P27. Ortola werd zesde in Q1 en zal zich op P20 moeten gaan opstellen.

Veijer in de top tien

Veijer was in Q2 een van de eersten op de baan, samen met Intact GP-teamgenoot Ayumu Sasaki en David Salvador. In het kielzog van Sasaki stuurde Veijer zijn Husqvarna naar 1.43.169. Daarmee stond hij even derde, maar al gauw zakte de Nederlander in de rangschikking. Halverwege stond Veijer veertiende. Öncü pakte voor het bezoek aan de pits de voorlopige pole met 1.41.987, ruim een seconde rapper dan de beste tijd van Veijer. Nepa en Salvador nestelden zich op de tweede en derde plaats.

Intact GP herhaalde de truc van het eerste bedrijf in het laatste deel van Q2. Opnieuw waren Sasaki en Veijer samen op de baan te vinden. De Japanner klokte zelf 1.41.512 en nam Veijer mee naar 1.42.161. Daarmee stonden ze op P1 en P4. Sasaki wist daarna zijn beste tijd niet meer te verbeteren. Veijer wel. Hij legde zijn zevende ronde af in 1.41.758. Daarmee stond Veijer enige tijd zesde. Het werd uiteindelijk de negende plaats. David Munoz pakte de pole met 1.41.181. Kelso en Rossi werden tweede en derde. Sasaki eindigde op P4. Naast hem op de tweede rij staan Öncü en Nepa. Veijer wordt op de derde rij vergezeld door Toba (P7) en Masia (P8), die in de slotfase van de kwalificatie onderuit ging.

De Moto3 TT van Assen gaat zondag om 11.00 uur van start.

De volledige uitslag van Q2: