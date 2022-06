Sasaki wint spectaculaire TT van Assen in de Moto3-klasse

Ayumu Sasaki vertrok zondagmorgen van pole-position in de 22 ronden durende wedstrijd op het TT Circuit van Assen. De Japanner bracht de volledige wedstrijd door in de kopgroep, maar leek het onderspit te moeten delven ten opzichte van Izan Guevara. De Spanjaard had de laatste twee races in de klasse gewonnen en was sterk onderweg. Hij liet zich echter de kaas van het brood eten in de laatste ronden. Guevara verloor twee plekken ten opzichte van Sasaki en Tatsuki Suzuki.

In de laatste ronde ging Sasaki vervolgend aan de leiding en door de schermutselingen erachter kreeg hij een gaatje. Guevara vocht zich nog terug naar voren, maar kwam er niet meer aan te pas. Hij nam Suzuki nog te grazen in de laatste bochten en kwam als tweede aan de finish. Sergio Garcia reed een anonieme wedstrijd op het TT Circuit. Hij had moeite aansluiting te vinden bij de kopgroep, maar profiteerde volop van de chaos in de slotfase. Bij een crash in De Bult kegelde David Muñoz zijn mede-coureur Jaume Masia onderuit. Ook John McPhee kwam daarbij ten val.

Garcia reed zo naar de vierde plek, maar was bij het uitkomen van de GT-bocht net iets sneller dan Tatsuki Suzuki. Hij werd daardoor als derde geklasseerd. Suzuki moest genoegen nemen met de vierde plek, hij was de enige coureur van Leopard Honda die punten scoorde. Dennis Foggia, de nummer drie uit het wereldkampioenschap, crashte vijf ronden voor het eind uit de wedstrijd.

Xavier Artigas werd vijfde voor Dani Holgado, die aan het begin van de race een long lap-penalty moest pakken. Stefano Nepa werd zevende voor Ryusei Yamanaka en Deniz Öncü. Kaito Toba eindigde op de tiende plek.

Garcia gaat als klassementsleider op zomervakantie. Hij verzamelde 182 punten in de eerste elf races van dit seizoen. Zijn teamgenoot Guevara staat op 3 punten achterstand. Dennis Foggia heeft na zijn DNF in Assen een achterstand van 67 punten op Garcia.

Uitslag: Moto3 TT van Assen