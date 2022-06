Sasaki scoort in Moto3-klasse pole voor TT van Assen

Tatsuki Suzuki, uitkomend voor de Leopard Honda-stal, had in de eerste run van Q2 al een aardige tijd neergezet. Hij stond met 1.41.362 aan de leiding toen alle rijders binnenkwamen voor een verse set banden. Suzuki crashte echter in de tweede run en kon daardoor geen tijd meer neerzetten. De Leopard-rijder moest plaatsnemen in de wachtkamer en zag alleen landgenoot Sasaki nog langszij komen. De rijder uit het team van Max Biaggi was 66 duizendsten van een seconde sneller dan Suzuki. Izan Guevara, de man in vorm in de Moto3-klasse, eindigde op de derde plek.

Nieuwkomer David Muñoz kwam tot de vierde plaats bij zijn derde optreden in de Grand Prix-paddock. Dennis Foggia werd vijfde voor Jaume Masia. De derde startrij wordt bezet door Adrian Fernandez, de jongere broer van KTM MotoGP-rijder Raul Fernandez, met daarnaast Lorenzo Fellon en Xavi Artigas. Fernandez en Artigas kwamen allebei uit het eerste deel van de kwalificatie.

WK-leider Sergio Garcia eindigde op laatste plek in Q2. Hij start zondag vanaf de achttiende startplek.

Uitslag: Kwalificatie Moto3 TT van Assen