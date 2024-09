Piqueras wint ondanks dubbele long lap, Veijer vijfde in Moto3-race Misano

De race-actie van de Grand Prix van San Marino werd zondagochtend traditiegetrouw afgetrapt met de wedstrijd van de lichtste klasse: de Moto3. Kampioenschapsleider David Alonso stelde zaterdag pole-position veilig, voor thuisrijder Luca Lunetta en Iván Ortolá. Collin Veijer moest als vijfde beginnen aan de race op Misano World Circuit Marco Simoncelli, nadat hij laat in de kwalificatie onderuit ging en zijn tijd niet meer kon verbeteren. De Nederlander kreeg echter 20 ronden om zich naar voren te knokken in een warm, maar inmiddels ook bewolkt Misano.

De beste start was echter voor Ángel Piqueras, die vanaf de vierde startpositie buitenom ging in de eerste bocht om de leiding te grijpen. Daarachter ontaardde de start echter in chaos. David Muñoz kwam met te veel snelheid aan bij de tweede bocht en kegelde José Antonio Rueda onderuit, terwijl Riccardo Rossi, Ryusei Yamanaka en Joel Esteban door het tafereel moesten uitwijken en een tripje door de grindbak maakten. Ook voor Veijer verliep de start niet volledig naar wens, want hij viel in de eerste bochtencombinaties terug naar de elfde positie.

Veijer en Piqueras rijden inhaalrace

Gedurende de openingsfase haalde Veijer zelf enkele rijders in, maar hij kreeg ook wat posities cadeau door een reeks long lap-straffen. Piqueras had al een dubbele long lap gekregen voor zijn aandeel in de trainingscrash van Scott Ogden, terwijl Lunetta en Adrián Fernández dezelfde straf kregen vanwege een valse start. Veijer schoof hierdoor op naar de zesde positie aan het einde van de vierde ronde, maar wel was duidelijk dat de Staphorster de aansluiting met de leiders al kwijt was. Ortolá en Daniel Holgado waren mede door de reeks long laps al weggereden bij de drie achtervolgers: Alonso, Taiyo Furusato en Joel Kelso. Zij reden op dat moment op zo'n anderhalve seconde van het leidende tweetal, met Veijer als leider van een grote groep daar weer een ruime seconde achter.

Piqueras was eveneens onderdeel van deze groep achter Veijer geworden door zijn long laps. Het weerhield hem er niet van om een hoog tempo te blijven rijden, waardoor hij zich in de negende ronde alweer naar de zevende positie - direct achter de Intact GP-rijder - had geknokt. Dat leek Veijer als signaal te zien om het tempo iets te verhogen, want langzaam maar zeker begon hij het tempo van het leidende gezelschap te spiegelen. Die kopgroep bestond op dat moment alweer uit negen rijders, want Alonso, Furusato en Kelso hadden het gat met Ortolá en Holgado helemaal gedicht.

Het tempo vooraan lag niet bijster hoog, mede doordat het gezelschap het gevecht met elkaar aanging. Dat gaf Veijer, Piqueras, Matteo Bertelle en Tatsuki Suzuki - die zich los hadden gereden van de rest van de groep - om de achterstand stukje bij beetje te verkleinen. Daar waar de marge op een gegeven moment ruim drieënhalve seconde bedroeg, reed Veijer met nog vier ronden voor de boeg op iets meer dan anderhalve tel van de leider. Voor Piqueras was dat het moment om Veijer met succes aan te vallen voor de zesde positie, waarna de Spanjaard meteen een gaatje sloeg. In dezelfde ronde zagen Vicente Pérez en Bertelle hun race ten einde komen door afzonderlijk van elkaar te crashen.

Prachtige slotfase met strijd om zege

Helemaal vooraan bleven de gevechten in alle hevigheid doorgaan met diverse positiewisselingen voor de leiding. Het bracht Piqueras helemaal terug in de strijd, want in de voorlaatste ronde passeerde hij Kelso, Ortolá en Furusato om alweer naar P3 op te schuiven. Ook Veijer profiteerde en hervond de aansluiting bij het zestal vooraan. De Nederlander knokte zich langs Kelso voor de zesde positie, terwijl Piqueras zijn opmars voortzette door bij het ingaan van de laatste ronde met een schouderduw langs Alonso te gaan, om richting bocht 8 zelfs naar de leiding te gaan. Twee bochten later volgde contact tussen Alonso en Ortolá, wat eerstgenoemde terugwierp naar de zesde plek.

Piqueras behield de leiding in het restant van de slotronde en won het sprintje naar de finish met 0.035 seconde van Holgado. De Leopard Honda-rijder overleefde dus twee long laps om zo zijn eerste Moto3-zege te boeken. Op het podium werd hij vergezeld door landgenoten Holgado en Ortolá, terwijl Furusato met drie honderdsten naast het podium greep. Veijer schoof door het gesteggel in de slotronde op naar de vijfde positie, voor Kelso en Alonso - die wegens een track limit in de slotronde nog een plekje werd teruggezet. Suzuki besloot de race als achtste, voor Lunetta en Filippo Farioli. David Almansa, Jacob Roulstone, Fernández, Stefano Nepa en Ogden stelden de resterende punten veilig.

Het Moto3-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de eerste race van de eerste triple-header. Die wordt eveneens in Misano verreden.

Uitslag Moto3 Grand Prix van San Marino