Supertalent Acosta blijft scoren: Derde zege op rij in Jerez

Het was in de Moto3-race de gebruikelijke chaos. Acosta maakte deel uit van een veelkoppige groep en ging een flink deel van de wedstrijd aan de leiding. Het kwam uiteindelijk aan op de laatste ronde van de race. Acosta remde tegenstrevers Jaume Masia, Deniz Öncü en Romano Fenati uit bij het insturen van de langzame Dani Pedrosa-bocht. Met die briljante inhaalactie ging hij aan de leiding en kon hij verdedigen in de laatste bocht.

In die laatste bocht ging het vervolgens mis voor Öncü. De Turkse rijder dook de laatste bocht veel te hard in en verloor controle over zijn machine. Hij nam Masia en Darryn Binder mee in zijn val. Öncü was vanzelfsprekend zeer teleurgesteld, Binder en Masia toonden hun woede. Zij kwamen buiten de punten aan de finish. Door de val van het drietal kreeg Acosta geen aanval meer te verwerken in de laatste honderden meters.

Acosta won zodoende zijn derde race op rij en heeft nu maar liefst twee Grands Prix voorsprong in het klassement. In de eerste vier races waren 100 punten te verdienen, Acosta verzamelde er maar liefst 95. Romano Fenati reed een sterke wedstrijd en bleef uit de problemen, hij werd tweede. Jeremy Alcoba werd derde nadat hij maar liefst twee long lap-penalties moest nemen. Andrea Migno werd vierde voor Ayumu Sasaki, de Tech3-rijder.

Carlos Tatay werd zesde voor Jason Dupasquier en Niccolo Antonelli, die nu tweede staat in het klassement. Xavi Artigas werd negende terwijl Ryusei Yamanaka de top-tien compleet maakte.

Al in de openingsronde van de wedstrijd ging het mis voor John McPhee. De Schotse coureur werd tussen bocht 7 en 8 van zijn machine geslingerd en kon weer een DNF noteren. De titelaspiraties voor de ervaren Moto3-coureur kunnen daardoor weer een jaar in de ijskast. McPhee heeft inmiddels een gigantische achterstand op WK-leider Pedro Acosta. Polesitter Tatsuki Suzuki kwam ondanks een goede start niet in het stuk voor. Hij zakte terug en kwam in de dertiende ronde ten val. Hij kwam even later in de pits en tekende voor zijn zesde DNF in de laatste acht races.

Acosta's voorsprong bedraagt nu maar liefst 51 punten op Niccolo Antonelli. Over twee weken gaat het wereldkampioenschap Moto3 verder met de Grand Prix van Frankrijk.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Spanje