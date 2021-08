Acosta verschalkt Garcia in schitterende Moto3-race in Spielberg

Na de vochtige warm-ups was er voor aanvang van de Moto3-race wel degelijk een droge lijn ontstaan op de Red Bull Ring en dus waren teams en rijders in dubio: kiezen we voor slicks of doen we het op regenbanden? Vijf coureurs kozen tijdig voor slicks, eentje deed dat niet. Uitgerekend polesitter Deniz Öncu was te laat met het wisselen van banden. Zijn monteurs waren nog bezig toen het bord van de drie minuten al geheven was, de Turkse coureur moest daarom de race van achteren aanvangen. De andere rijders op slicks waren Darryn Binder, John McPhee, Andrea Migno, Andi Izdihar en wildcardrijder David Salvador.

Vooraan vertrokken titelkandidaten Sergio Garcia en Pedro Acosta gewoon op regenbanden en dat was een goede keuze. Zij wisten in de eerste helft van de race een kloof te slaan naar de achtervolgers. Aanvankelijk kon Romano Fenati nog volgen, maar dat hield de Italiaanse routinier niet lang vol. De droge lijn werd steeds duidelijker, maar toch bleven de koplopers snelle tijden produceren. Garcia en Acosta hadden een voorsprong van tien seconden op Jaume Masia, die derde reed.

Het omslagpunt dat de coureurs met slicks sneller zouden zijn dan de rijders op regenbanden kwam met vijf ronden te gaan, maar dat was veel te laat. Binder had inmiddels de negende stek te pakken, maar hij zou de aansluiting met de koplopers niet meer vinden. De strijd om de overwinning ging dus tussen Garcia en Acosta. De inleidende beschietingen begonnen enkele ronden van het eind, maar beide mannen hielden elkaar in de tang. Acosta maakte een goede indruk, maar hij kon Garcia ook niet echt achter zich laten.

In de laatste ronde zette Acosta de aanval in bij het remmen voor de eerste bocht. Hij pakte de leiding in de wedstrijd, maar Garcia kon op het lange rechte stuk naar bocht 3 counteren. Daarbij raakten de beide heren elkaar, Acosta ging even van de baan. Hij bleef op schootsafstand van Garcia, die daarna probeerde te verdedigen. Acosta zette zijn machine vervolgens bij het ingaan van de laatste bocht weer aan de binnenkant. Garcia werd een beetje naar buiten gedreven en verloor grip aan de voorkant. Een valpartij was het gevolg voor Garcia, maar de GasGas-rijder had een dusdanig grote voorsprong dat hij alsnog tweede werd.

Voor Acosta was het zijn vijfde overwinning van het seizoen. Garcia hield op de streep negen tienden over op Romano Fenati, die op zijn beurt Jaume Masia verschalkte in de slotfase. Ayumu Sasaki werd vijfde voor Binder, de eerste man op slicks. Ryusei Yamanaka werd zevende voor Yuki Kunii en Max Kofler. Adrian Fernandez maakte de top-tien compleet.

