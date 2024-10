Van den Goorbergh zwaar gestraft voor incident in Moto2-training

Tijdens de eerste oefensessie van de Moto2 op Chang International Circuit beleefden Zonta van den Goorbergh en Tony Arbolino een zeer ongelukkige botsing bij de ingang van de pitstraat. Arbolino was een bocht eerder gecrasht en probeerde midden in de pitingang marshals om hulp te vragen. Toen hij bijna tot stilstand kwam en een marshal naar hem toesnelde, kwam Van den Goorbergh met iets te veel snelheid aanzetten. De Nederlander probeerde nog af te remmen, maar blokkeerde en raakte zowel de Kalex van Arbolino als het linkerbeen van de Italiaan. De geschrokken marshal en Van den Goorbergh kwamen met de schrik vrij, terwijl onderzoek in het ziekenhuis uitwees dat ook Arbolino - op een kneuzing na - ongedeerd was.

De stewards hebben het voorval tussen Van den Goorbergh en Arbolino uitgebreid onderzocht en tevens met beide rijders gesproken. Uiteindelijk is besloten om ze allebei een straf te geven voor de Grand Prix van Thailand. Van den Goorbergh moet de race verplicht vanuit de pits aanvangen vanwege "onverantwoord rijgedrag en het veroorzaken van een crash". De rijder van RW Racing GP weet dus dat hij zondag voor een flinke uitdaging staat. Ook voor Arbolino heeft het voorval echter een staartje gekregen. De Italiaan van Marc VDS krijgt een gridstraf van drie plaatsen opgelegd, omdat de stewards oordeelden dat hij op een "onverantwoorde manier" reed, waarmee hij "mogelijk gevaar voor hemzelf en anderen veroorzaakte in zijn poging om zijn motorfiets terug te brengen naar de pits".

Arbolino stapte vrijdagmiddag lokale tijd gewoon op voor de tweede Moto2-training in Buriram. Daarin liet hij zich van zijn beste kant zien door naar een knappe tweede tijd te rijden. Van den Goorbergh verging het een stuk minder: hij strandde uiteindelijk op de 23ste positie.