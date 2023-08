Van den Goorbergh: Zonder crash was plek in top-tien mogelijk

Op de Red Bull Ring liet Zonta van den Goorbergh zich dit weekend van zijn beste kant zien. Dat leidde tot rechtstreekse plaatsing voor Q2 en in die sessie kwam hij zaterdagmiddag tot de dertiende startpositie, zijn beste resultaat in een droge kwalificatie tot dusver. Op zondag verloor de Nederlander twee plaatsen bij de start, om daarna enige tijd op de vijftiende positie te blijven rijden. Hoewel hij het tempo van de coureurs voor hem goed kon volgen, ging het in de vierde ronde toch mis voor Van den Goorbergh: hij gleed in de derde bocht onderuit. Daarna kon hij zijn weg nog wel vervolgen, maar meer dan de 22ste positie aan de finish zat er niet in.

Dat resultaat weerspiegelde in de ogen van Van den Goorbergh niet de vooruitgang die hij de afgelopen tijd heeft geboekt. "Het was enorm zonde dat ik vandaag onderuitging in de race. Maar buiten dat ben ik blij met de race die ik vandaag gereden heb. Na mijn valpartij heb ik constant de rondetijden gereden van de coureurs in de top-tien", zei de coureur uit Breda over zijn race op de Red Bull Ring. "Met dat tempo en de vele uitvallers had een dergelijke positie er zeker ingezeten. Er waren veel crashes dus er was niet veel voor nodig maar dat maakt het voor ons niet anders. Hoe dan ook ben ik blij met het verloop van dit weekend, we waren vanaf het begin snel. Die positieve gedachte moeten we vasthouden en dan gaan we er in Barcelona weer vol voor."

Ondanks de goede snelheid van Van den Goorbergh concludeerde Fieten Olie Racing GP-teammanager Jarno Janssen dat het raceweekend in Oostenrijk toch niet zo is geëindigd als het team had gehoopt. Alle hoop was daarbij ook gevestigd op de Nederlander, nadat zijn Belgische teamgenoot Barry Baltus zaterdagochtend niet fit werd verklaard wegens drie gebroken middenvoetsbeentjes. "Toch was het over het geheel gezien een heel goed raceweekend, misschien wel Zonta's beste tot nu toe. We hadden dat graag beloond zien worden met punten, maar dat gebeurde jammer genoeg niet. Toch hebben we duidelijk een grote stap van Zonta gezien en als hij zo doorgaat zitten we op de goede weg. Daarnaast was het ook heel jammer dat Barry niet aan de start stond, maar laten we ervoor zorgen dat we in Barcelona de volgende stap kunnen maken", aldus Janssen.

De Moto2 komt komend weekeinde niet in actie. De teams en coureurs kunnen de batterij zodoende opladen voor de Grand Prix van Catalonië, die op 3 september wordt verreden.