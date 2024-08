Zonta van den Goorbergh scoorde - na twee valpartijen op rij - bij de Moto2-race in Silverstone met een elfde plaats weer goede punten. De Nederlander staat nu negentiende in de WK-stand, maar heeft zijn pijlen op een betere klassering gericht. De eerste kans om de weg naar voren in te slaan is aankomend weekend, wanneer de Grand Prix van Oostenrijk op het programma staat. Van den Goorbergh is optimistisch over zijn kansen op de Red Bull Ring.

"Na een best goed weekend in Silverstone, waar we onze snelheid hebben laten zien en een goede race hebben gereden, gaan we vol vertrouwen naar Oostenrijk toe", begint de 18-jarige motorcoureur. "Om eerlijk te zijn had ik best een beetje zorgen voor Silverstone omdat het daar vorig jaar erg lastig was, maar dat is het tegenovergestelde voor Oostenrijk. Daar had ik vorig jaar een goed weekend [met een 22ste plek] dus het is nog even afwachten hoe het zal gaan. Hoe dan ook gaan we er met vertrouwen naartoe."

Het enige punt waar Van den Goorbergh zich ietwat zorgen over maakt, zijn de weersverwachtingen. Vrijdag en zaterdag wordt er geen neerslag voorspeld, maar voor de race op zondag is de kans groot dat het gaat regenen. "Daar hoop ik niet op, maar we zijn op alles voorbereid!", besluit de jongeling in dienst van RW Idrofoglia Racing GP. Zijn doelstelling is in ieder geval weer punten scoren.

Teammanager Jarno Janssen kijkt uit naar de race, op een circuit die bij zijn favorieten hoort. "De lay-out is apart met veel haakse bochten en harde rempunten en het is zeker geen makkelijk circuit. In het verleden is het wel een goed circuit voor ons geweest en ik denk dat we hier onze positieve lijn door kunnen trekken", aldus de topman. "Voor Zonta zou een top-tien een mooie klassering zijn. Dat is in ieder geval iets waar we naar uit kijken."

De Moto2-race op de Red Bull Ring staat voor zondagmiddag om 12.15 uur gepland.