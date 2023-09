Van den Goorbergh maakt indruk in Moto2-kwalificatie India, Dixon op pole

De Nederlandse Moto2-coureurs slaagden er zaterdagochtend niet in om rechtstreekse plaatsing voor Q2 af te dwingen in India. Zodoende moesten Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder al in het eerste kwalificatiedeel op het asfalt verschijnen. De omstandigheden bij aanvang van de sessie, die zo'n 50 minuten later dan gepland begon, waren lastig te noemen: het asfalt was door de eerdere regen nog altijd nat, al ontstonden er her en der al wat drogere plekken.

De opdrogende baan zorgde er ook voor dat de tijden tijdens het eerste kwalificatiedeel van de Moto2 in rap tempo sneller werden. Zo opende Sergio Garcia de sessie met 2.05.775, maar de Spanjaard van Pons dook met zijn eerstvolgende poging al 2,2 seconden onder zijn eigen tijd. Van den Goorbergh bezette op dat moment de derde plaats in de tussenstand, om daarna de regie over te nemen. Via 2.02.917 zette de Fieten Olie Racing GP-rijder de snelste tijd op 2.02.614, waarna hij in de eerste bocht een kleine schuiver maakte.

Desondanks bleef zijn tijd staan, waardoor Van den Goorbergh als snelste doorging naar Q2. Garcia volgde op drie tienden achterstand op de tweede positie en plaatste zich zodoende ook voor het tweede kwalificatiesegment, voor Barry Baltus op de tweede Fieten Olie Racing GP-machine. De Belg gaf een halve seconde toe op zijn teamgenoot en ging na het rijden van die tijd eveneens onderuit in de eerste bocht, waardoor de meeste coureurs geen laatste snelle poging meer konden doen. Het vierde en laatste plekje in Q2 ging naar Darryn Binder, waardoor Aron Canet (zesde tijd, P20 op de grid) en Bendsneyder (P9, 23ste op de grid) na Q1 al klaar waren.

Van den Goorbergh sterk, Dixon pakt pole in extremis

De vier snelste rijders uit Q1 meldden zich tien minuten later weer op de baan voor het begin van Q2. In de eerste fase bleek de reeds opgedane kennis op de opdrogende baan een groot voordeel. Zo opende Garcia met 2.04.211, om meteen daarna te versnellen naar 2.03.402. Van den Goorbergh dook daar met zijn tweede ronde onderdoor door 2.03.160 te noteren. Toen iedereen eenmaal zijn tweede vliegende ronde had afgewerkt, was dat voor de Nederlander goed voor de voorlopige pole-position, voor de eveneens uit Q1 gekomen Garcia, Baltus en Binder.

Daarna werd het tempo echter nog verder opgevoerd. Garcia heroverde de koppositie kortstondig, waarna de eerste positie via Binder en Pedro Acosta bij Jake Dixon terechtkwam. De 2.02.803 werd vervolgens eerst aangescherpt door Garcia en daarna door Acosta, die de lat op 2.01.956 legde. Dixon antwoordde daar met zijn laatste poging op door 2.01.924 te rijden en dat bleek uiteindelijk voldoende voor de pole-position. Acosta moest op 0.032 seconde genoegen nemen met de tweede positie, voor Garcia en de sterke Van den Goorbergh op P4. De Nederlander start zondag vanaf de tweede rij en heeft daar Binder en Alonso Lopez naast zich. Tony Arbolino noteerde de zevende tijd, voor Joe Roberts, Somkiat Chantra en Celestino Vietti op P10.

De Moto2 Grand Prix van India is zondag de tweede race die verreden wordt op het Buddh International Circuit. De race begint om 13.45 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 10.15 uur.

Uitslag kwalificatie Moto2 Grand Prix van India