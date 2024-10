Van den Goorbergh verrast met tweede startplek Moto2 Japan, Dixon op pole

Nadat Iván Ortolá pole-position veiligstelde voor de Moto3-race, mochten de rijders in de Moto2 zich melden op Motegi voor hun kwalificatie voor de Japanse Grand Prix. Zoals gebruikelijk bestond de kwalificatie uit twee sessies van een kwartier, met vijftien rijders aan de start van het eerste segment. Onder meer Sergio García, Senna Agius, Manuel González en Zonta van den Goorbergh moesten zich in het eerste segment al op het asfalt melden en proberen om zich bij de eerste vier te rijden, zodat ze plaatsing voor Q2 zouden afdwingen.

In het eerste deel van de kwalificatie kwam Van den Goorbergh uitstekend uit de startblokken door 1.49.742 te rijden. Met die tijd stond de Nederlander van RW Racing GP lange tijd op de eerste positie, totdat González daar nipt onderdoor dook met 1.49.711. Die tijd bleek uiteindelijk ook voldoende om plaatsing voor Q2 af te dwingen. Van den Goorbergh ging eveneens door met zijn tweede tijd, terwijl teamgenoot Barry Baltus op de derde plek eindigde. Het laatste plekje in Q2 was voor García, die zich in de slotfase pas veilig reed met slechts 0.060 seconde marge op Dennis Foggia.

Dixon troeft Van den Goorbergh nipt af

Dat viertal voegde zich in Q2 bij de veertien rijders die zich op basis van de trainingen al geplaatst hadden. Net als bij de kwalificaties van de Moto3 en MotoGP begon het voorafgaand aan Q2 echter weer te regenen. De eerste fase van het tweede segment beloofde zodoende heel belangrijk te worden, doordat het wat harder regende en de omstandigheden op het asfalt daardoor langzaam maar zeker verslechterden. Van den Goorbergh had dat goed begrepen en hij opende de sessie met 1.52.699. Die rondetijd was uiteindelijk genoeg om als nummer twee terug te keren naar de pits na de eerste run, want alleen Jake Dixon dook met 0.006 seconde onder zijn tijd door.

In het restant van Q2 bleken de omstandigheden dusdanig verslechterd dat verbeteringen niet mogelijk waren. Dixon eiste zodoende pole-position op voor de Moto2-race in Japan met een minimale voorsprong op Van den Goorbergh. Arón Canet completeerde de eerste rij, met Joe Roberts, Izan Guevara en Diogo Moreira op de tweede rij. Baltus kwam tot de zevende tijd op de tweede Kalex van RW Racing GP, voor Alonso López, kampioenschapsleider Ai Ogura en Tony Arbolino op de tiende positie. Opvallend genoeg kwam García, de nummer twee in de tussenstand, niet verder dan de zeventiende tijd. Hij hield alleen Filip Salac achter zich, doordat de Tsjech in de eerste run getroffen werd door een probleempje.

De Moto2 Grand Prix van Japan wordt zondag om 05.15 uur Nederlandse tijd verreden.

Uitslag Q2 Moto2 GP van Japan