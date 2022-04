Van den Goorbergh vergeet zichzelf te belonen in Argentinië

Van den Goorbergh klokte zaterdagmiddag de derde tijd in in Q1 en mocht daardoor acteren in Q2. Hij haalde daar de veertiende startplek binnen, een mooi resultaat voor de 16-jarige rookie. De startpositie gaf uitzicht op punten en dat was gezien het getoonde racetempo in de trainingen helemaal geen onrealistisch doel. In de race liep het echter anders, vertelt Van den Goorbergh.

“Mijn start was ten eerste niet heel erg goed, maar vervolgens wist ik in de eerste ronde meteen weer een flink aantal plaatsen goed te maken”, zegt hij. “In de tweede ronde kreeg ik de motor niet helemaal goed gestopt bij het ingaan van bocht 2. Ik kwam op het smerige deel van de baan terecht en raakte de voorkant kwijt. Zonde, jammer maar ook dit soort dingen horen bij het racen. Het belangrijkste is dat we dit weekend opnieuw flink progressie hebben weten te boeken.”

Het positieve gevoel van een sterk raceweekend overheerst bij de RW Racing-coureur, die het dit weekend zonder teamgenoot Barry Baltus moest stellen. “Ik denk dat we terug kunnen kijken op een geslaagd weekend hier in Argentinië, dit ondanks dat de wedstrijd niet gebracht heeft waar we vooraf op hoopten. Maar goed, ik denk dat de trainingen en kwalificatie heel erg goed zijn verlopen, veel beter dan in Qatar en in Indonesië. Ook in de warm-up ging het goed en alle ingrediënten waren dan ook aanwezig voor een goed resultaat in de race. Helaas pakte dit iets anders uit.”

Onschuldig foutje

RW Racing-teammanager Jarno Janssen is blij met hetgeen Van den Goorbergh liet zien: “Ik denk dat Zonta de snelheid had om in de race voor de dertiende tot zestiende plaats mee te doen. De start van de race was niet helemaal goed, maar Zonta herpakte zich meteen. Een heel klein en onschuldig foutje in de tweede ronde werd echter meteen afgestraft en dat betekende einde wedstrijd. Maar goed, terugkijkend op het weekend hier dan denk ik dat we niet anders dan heel erg trots kunnen zijn. Echt heel veel lof voor Zonta en de wijze waarop hij zich hier dit weekend gepresenteerd heeft, daarmee heeft hij veel indruk gemaakt binnen de paddock.”

Komend weekend mag Van den Goorbergh alweer in de herkansing. “We gaan nu naar Austin, ik kan niet wachten om daar komende vrijdag alweer op mijn RW Racing-machine te mogen stappen”, zegt hij over de aankomende Amerikaanse GP. Op het Circuit of the Americas is ook Baltus weer van de partij.

De overwinning in Termas de Rio Hondo was voor Valentino Rossi-protegé Celestino Vietti. Hij is ook leider in het kampioenschap.