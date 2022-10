Aan het begin van de eerste vrije training voor de Moto2-klasse haalde de wind flink aan op Phillip Island, waar de weersomstandigheden altijd lastig te voorspellen zijn. Diverse rijders gingen daardoor direct aan het begin van de sessie onderuit. RW-rijder Zonta van den Goorbergh was een van hen. Hij crashte en kwam ongelukkig terecht waardoor een breukje in zijn pols ontstond. De rijder werd ‘unfit’ verklaard en mag dit weekend niet meer rijden.

“Helemaal naar Australië reizen om twee bochten te rijden was niet helemaal de bedoeling natuurlijk”, aldus Van den Goorbergh. “In de outlap raakte ik in bocht twee een natte plek en het was meteen gedaan. Ik verloor de achterkant en landde op mijn pols, dus ik heb ‘m toen meteen gebroken of in de grindbak. De eerste impact op het asfalt was hard maar niet extreem, maar later werd ik in de grindbak nog eens aangetikt door de motor waardoor ik voorover viel en op mijn pols landde. Het is ontzettend jammer en ik zal morgen naar huis gaan om te revalideren, hopelijk kunnen we er dan in Valencia weer bij zijn.”

Van den Goorbergh zit in het gips en moet drie weken rust houden. De Grand Prix van Maleisië gaat daardoor ook aan zijn neus voorbij. De rijder moet zich richten op de seizoensfinale in Valencia in het eerste weekend van november. Jarno Janssen, teammanager van RW Racing GP, zegt: “Dit was zeker niet de start waar we op gehoopt hadden. Het ging vrijwel meteen mis voor Zonta, de omstandigheden in de eerste vijf minuten van FP1 waren ontzettend moeilijk vanwege hele heftige windstoten. Meteen lagen er veel rijders in de grindbak, helaas was Zonta daar één van. Hij is daarbij ongelukkig terechtgekomen en heeft een kleine fractuur opgelopen in zijn pols, voor hem is daarmee het weekend voorbij. Dat is natuurlijk altijd spijtig maar helemaal als je hier in Australië zit. Het hoort er helaas bij en we kunnen daar alleen maar van leren.”

Barry Baltus werkte twee ‘redelijke’ trainingen af op Phillip Island. Hij sloot de dag af met de negentiende tijd.