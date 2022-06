Van den Goorbergh over TT-debuut: “Uitloopronde was heel mooi”

Zonta van den Goorbergh begon als 21ste aan de TT van Assen, zijn eerste Grand Prix-race op het TT Circuit. Hij reed een deel van de race in niemandsland, maar eindigde op de achttiende plaats. Het was een compleet ander weekend voor Van den Goorbergh, die dit weekend volop in de spotlights stond voor eigen publiek. Dat bracht nogal wat mediaverplichtingen met zich mee, bovendien had Van den Goorbergh veel fans langs de baan. Dat maakte indruk, maar eenmaal op de baan kon de Brabander dat wel vergeten.

“Het was in de eerste sessie nat, maar verder was het een droog weekend”, keek Van den Goorbergh terug op zijn weekend. “In de kwalificatie moesten we ook afwachten of het ging regenen, dat bleef bij een beetje miezer. Op zich wel een mooi weekend, maar er stond veel meer druk op. Er waren veel meer fans hier voor mij, meer media-aandacht. Het is wel anders, normaal zou ik meteen mijn pak uitdoen en mezelf opfrissen. Nu ben ik een uur na de race nog bezig met de media. Dat hoort er dit weekend bij. De fans waren er ook bij, normaal heb ik dat tijdens het rijden niet echt door. Maar toen ik op de grid stond had ik ineens door dat er allerlei mensen zaten voor mij, daar schrok ik wel een beetje van. Dat kon ik snel van me afzetten toen de lampen uitgingen. De uitloopronde was wel speciaal met alle fans. Er zijn circuits waar net zoveel mensen zitten, maar hier waren er veel meer voor mij.”

Van den Goorbergh liet zich er naar eigen zeggen niet door afleiden. “Ik zou niet willen zeggen dat ik onder de indruk was, dan kan het invloed hebben op je prestaties. Als dit de eerste race van het seizoen geweest was, dan had het meer indruk gemaakt. In Le Mans waren nog meer mensen op een kleiner circuit. Assen lijkt niet zo druk als Le Mans, hoewel er natuurlijk veel mensen waren. Ik kreeg in de uitloopronde nog een vlag van een marshal in de eerste bocht, die kreeg ik per toeval. Dat was wel mooi om te beleven.”

"Moet tevreden zijn"

In de race eindigde Van den Goorbergh op de achttiende plaats nadat hij in de laatste ronde nog een positie verloor aan Marcos Ramirez. “Ik vind dat we vandaag tevreden moeten zijn. Stiekem hoop je natuurlijk altijd op meer, maar het laatste plekje in de laatste ronde had ik niet hoeven verliezen. Ik liet de deur open staan om hem daarna weer in te halen, maar hij kwam er onderdoor en ik kon niet meer terugvechten. Hij had het recht van de binnenkant en hij duwde me gewoon van de baan af. Het was fair and square. Het is jammer dat ik een groot deel van de race alleen red, ik had geen aansluiting bij een groepje verder naar voren.”

Op Silverstone gaat het kampioenschap begin augustus verder. Dat betekent een zomerstop van vijf wekend. “Te lang”, vindt Van den Goorbergh. “Ik zit komende week alweer op de motor om te trainen en beter te worden.”

Zonta van den Goorbergh, RW Racing GP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images