Van den Goorbergh tevreden na vrijdagse trainingen in Qatar

Zota van den Goorbergh komt dit weekend op nieuw terrein. Hij reed niet eerder op het Losail Circuit nabij Doha, waar dit weekend de Grand Prix van Qatar wordt gehouden. In de beide trainingen ging de man uit Breda vlot vooruit. Van de eerste op de tweede sessie vond hij meer dan een seconde tijdswinst en dat was zeer respectabel in de lastige omstandigheden.

“Het ging eigenlijk direct wel goed”, zegt Van den Goorbergh voor de camera van Ziggo Sport. “Het is voor mij natuurlijk een nieuwe baan, met alles erop en eraan. In de eerste sessie was het gevoel wel goed, maar wel even wennen omdat ik sinds Portimāo geen motor meer heb aangeraakt. De eerste training ging goed, de tweede training ging iets minder. De eerste run ging goed, maar de tweede run ging het iets minder. Dat hoort er ook bij.”

De Grand Prix-paddock kan voor jonge rijders een indrukwekkende plek zijn, het is iets waar diverse coureurs in het verleden door afgeleid zijn. De RW Racing-coureur voelde de spanning voorafgaand zijn eerste dag, maar kon wel gewoon functioneren. “Ja, tuurlijk zijn er wel wat zenuwen. Maar het was niet zo dat ik stijf stond van de zenuwen. Wat dat betreft viel het wel redelijk mee.”

Van den Goorbergh stelt dat hij de kwalificatie van zaterdagmiddag zal aanvliegen als een normale trainingssessie. “Morgen wordt een andere dag dan vandaag vanwege de kwalificatie, maar in de derde training is het zaak om rondjes te maken en het gevoel te krijgen. In de kwalificatie hetzelfde, maar dat zal voor ons geen echte kwalificatie worden. Die snelheid hebben we nog niet. Het is meer rondjes maken en leren."

Teamgenoot Barry Baltus eindigde vrijdag op de twintigste plek algemeen.