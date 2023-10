Van den Goorbergh tevreden met P9 in Japan: "Einde race heel sterk"

Tot de Grand Prix van India wist Zonta van den Goorbergh in dertig starts geen punten te behalen in de Moto2. Op het Buddh International Circuit kwam hij eindelijk van de hatelijke nul af door knap als zesde te eindigen. Daarmee begon de Nederlander op uitstekende wijze aan de reeks overzeese races in de slotfase van zijn tweede jaar in de klasse. In Japan gaf Van den Goorbergh een passend vervolg door in de kwalificatie opnieuw door te dringen tot Q2, iets wat hem tot dusver in iedere race na de zomerstop is gelukt. Op zondag werkte hij vervolgens een goede race af op Mobility Resort Motegi door uit de problemen te blijven en naar een keurige negende positie op te klimmen.

"Vandaag was zeker een goede wedstrijd", verklaarde Van den Goorbergh na afloop van de race bij Ziggo Sport. In de vrije trainingen liet hij geen geweldige indruk achter en in de kwalificatie was de vijftiende positie - na een valpartij in Q2 - ook niet helemaal waar hij op hoopte, maar wel wist hij dat een opmars tot de mogelijkheden behoorde: "Uiteindelijk heb ik dat ook gedaan, van de vijftiende naar de negende plek." De 17-jarige coureur uit Breda leverde naar eigen zeggen een solide start af. "Maar in de vijfde, zesde ronde kwam ik wat gedrang te zitten en zakte ik wat terug. Daarna wist ik best wel weer wat terrein terug te winnen, alleen maakte ik zelf een foutje in bocht 3. Ik remde wat te laat en een coureur voor mij remde wat te vroeg, dus die moest ik ontwijken en daardoor verloor ik veel tijd."

In de slotfase wist Van den Goorbergh zich nog langs Darryn Binder en Alonso Lopez te knokken, die hem konden passeren door dat foutje. "Daardoor moest ik in de laatste zes ronden flink aanzetten. Toen heb ik echt een strakke pace gereden en uiteindelijk die twee posities nog weer terug kunnen pakken om op P9 te finishen. Het einde van de wedstrijd was echt heel sterk en P9 is gewoon een heel mooi resultaat", betoogde Van den Goorbergh, die met een goed gevoel aan het weekendje rust in de aanloop naar de eerste van twee triple-headers begint: "Vorige week pakte ik met een P6 in India mijn eerste punten en nu weer een P9, dus daar ben ik erg tevreden mee."

Met zijn twee puntenfinishes heeft Van den Goorbergh na veertien races in 2023 zeventien WK-punten op zijn conto staan. Daarmee staat hij op de 22ste plaats in het kampioenschap, slechts drie plaatsen en vijf punten achter landgenoot Bo Bendsneyder.