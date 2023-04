Na de opgave in Portugal en een achttiende positie in Argentinië verscheen Zonta van den Goorbergh fit aan de start van de derde race van het Moto2-seizoen, de Grand Prix van de Amerika's. Op zaterdag kwalificeerde de 17-jarige Nederlander zich op de 21e positie en die plek wist hij in de openingsfase van de race op het Circuit of the Americas vast te houden. De coureurs op de puntenposities namen echter langzaam maar zeker afstand van Van den Goorbergh, die echter wel een sterke tweede helft van de race kende. Daarin kon hij het gevecht aangaan met thuisrijder Sean Dylan Kelly, die hij uiteindelijk zou verschalken in het duel om de zeventiende positie.

"Er was vandaag niet heel veel meer mogelijk dan de zeventiende plaats", concludeerde Van den Goorbergh na afloop van de race op COTA, waarin hij zijn beste resultaat van het seizoen tot dusver behaalde. Het verloop van de race stemt de coureur uit Breda tevreden. "Ik heb mezelf tot het uiterste gepusht. Ik had in het begin van de race wat problemen met de motor die in de neutraal schoot en dat kostte me wat tijd. Buiten dat was het best een mooie wedstrijd met wat gevechten in de laatste ronde. Het was niet het beste weekend, maar we moeten er voor nu mee leven op een baan die mij niet zo ligt. We hebben veel geleerd en informatie verzameld, dit nemen we mee naar Jerez waar we weer ons uiterste best gaan doen."

Toch denkt Jarno Janssen, de teammanager van RW Racing GP, dat er iets meer mogelijk was geweest als Van den Goorbergh in de openingsfase van de race iets meer risico's had genomen. "Zonta reed ook een goede race, hij heeft behoorlijk moeten vechten met Kelly. Hij was misschien iets te voorzichtig in het begin van de race waardoor hij de rijders daarvoor kwijtraakte", vertelde Janssen over de verrichtingen van Van den Goorbergh, die teamgenoot Barry Baltus vanuit vijfde positie zag uitvallen. "In ieder geval heeft hij wel het duel met Kelly in zijn voordeel besloten. De zeventiende plaats is een solide resultaat, maar daar moeten we natuurlijk wel stappen gaan maken."

Daar waar Van den Goorbergh zich niet in de punten kon knokken, kende landgenoot Bo Bendsneyder juist een prachtig weekend. De coureur van SAG Team kwalificeerde sterk maar kwam slecht weg, waarna hij zich vanaf P12 toch nog naar het podium knokte. De Rotterdammer krijgt de felicitaties van Van den Goorbergh. "Daarnaast wil ik ook Bo feliciteren met zijn podium, mooi dat hij uiteindelijk nog als derde wist te finishen. Het is goed voor de Nederlandse motorsport dat er een Nederlander vooraan meedoet in het Moto2 wereldkampioenschap, laten we hopen dat het er binnenkort twee zijn." Ook Janssen heeft mooie woorden over voor Bendsneyder. "Mijn felicitaties aan Bo Bendsneyder voor het behalen van zijn eerste podiumfinish in de Moto2 klasse, hij reed een geweldige laatste ronde en heeft dit resultaat verdiend."