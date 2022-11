Van den Goorbergh terug in Valencia, Pasini vervangt Baltus

Van den Goorbergh ging vorige maand in de eerste ronde van de eerste vrije training van de Australische GP onderuit. Hij brak daarbij zijn pols. De coureur uit Breda reisde direct terug naar huis om zich te focussen op zijn herstel in de hoop dat hij Valencia zou halen. Zondag reed Van den Goorbergh op een trainingsmotor in Assen, dinsdag is besloten dat de coureur komend weekend af kan reizen naar Valencia waar de finale van het seizoen op het programma staat.

“Ik ben heel blij dat we weer aan de start kunnen staan in Valencia”, zegt Van den Goorbergh. “Twee weken geleden na de crash in Australië zeiden we dat Valencia ons doel zou zijn voor de terugkeer maar dat was natuurlijk nog niet zeker, er waren nog veel vragen over de duur van het herstel en hoeveel pijn ik nog zou hebben. Afgelopen zondag heb ik een dag in Assen kunnen rijden met de supermotard, daar is alles goed verlopen. Ik heb daar wel een brace gedragen en wat pijnstillers genomen maar uiteindelijk hebben we een hele dag kunnen rijden: aan het einde van de dag had ik m’n ‘oude’ snelheid weer te pakken. Natuurlijk is het daar een stuk makkelijker dan tijdens een Grand Prix weekend maar het verliep goed en daardoor hebben we besloten om naar Valencia te gaan en daar aan het laatste raceweekend van 2022 deel te nemen.”

Zijn teamgenoot Barry Baltus werd in de eerste vrije training voor de GP van Maleisië onderuit gereden door Aron Canet. De Belgische rijder werd recent geopereerd en is niet in staat om alweer op de motor te kruipen. RW Racing heeft de 37-jarige Moto2-veteraan Mattia Pasini bereid gevonden om in het laatste raceweekend van het seizoen op de motor te stappen. “Allereerst vind ik het erg jammer voor Barry dat hij een heftige voetblessure heeft opgelopen in Maleisië, aan de andere kant ben ik blij dat ik de kans heb gekregen om hem te vervangen”, aldus Pasini, Het is een nieuw team voor mij en het wordt een nieuw avontuur, ik zal mijn best doen om er een mooi weekend van te maken voor zowel het team als mijzelf. Het belangrijkste is om te genieten en dan komen de resultaten misschien ook wel. Ik wil het team bedanken dat ze me deze kans hebben gegeven.”

Pasini reed dit seizoen de GP van Italië en meer recent de GP van San Marino. In beide optredens streed hij voor de punten, maar in Misano moest hij de wedstrijd vroegtijdig verlaten na een crash.