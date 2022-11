Door een valpartij in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Australië brak Zonta van den Goorbergh zijn pols. Daardoor moest hij twee races missen. Afgelopen weekend kon hij weer in actie komen. In een lastige wedstrijd op het circuit van Valencia, waarin Augusto Fernandez zich tot wereldkampioen kroonde, werd hij 21e. De jonge Nederlander had al rekening gehouden met een zware middag. “We wisten van tevoren dat het geen makkelijke wedstrijd zou worden en we mogen überhaupt al blij zijn dat ik ‘m heb uit kunnen rijden. Halverwege de race begon de kramp een grote rol te spelen, ik kreeg pijn aan m’n pols en daar schrok ik best wel van. De pijn werd wat minder maar de kramp werd alleen maar erger. Toen moest ik mijn tempo laten zakken, al kon ik nog redelijk bij het groepje blijven.”

Later in de race kon hij het tempo niet meer volgen, en besloot Van den Goorbergh het rustiger aan te doen. “In de laatste vijf ronden verloor ik 2-3 seconden op mijn gebruikelijke rondetijden maar er zat niemand meer achter me, dus koos ik ervoor om de race gewoon rustig uit te rijden en te genieten van de laatste ronden van het seizoen. Volgend jaar zullen we weer beter aan de start staan.”

Teammanager van RW Racing GP Jarno Janssen is niet ontevreden en kende de omstandigheden maar al te goed. “Aan de kant van Zonta moeten we gewoon blij zijn dat hij de race heeft uitgereden. Hij kwam hier niet fit aan en zelfs tot afgelopen donderdag was het nog de vraag of hij wel zou kunnen rijden. Dat heeft hij gelukkig gedaan en de wedstrijd tot een goed einde gebracht, voor hem is het natuurlijk ook tijd om even bij te tanken. We gaan een korte winter in en ons voorbereiden op het nieuwe seizoen, ik ben ervan overtuigd dat we daarin sterker voor de dag zullen komen dan dit jaar.”