Op de opgedroogde Sachsenring legde Zonta van den Goorbergh zaterdag beslag op de 23e startpositie voor de Grand Prix van Duitsland. Het was na de eerste vrije training op vrijdag de eerste Moto2-sessie die op een overwegend droge baan werd afgewerkt en bleek een opmaat naar de race, die zondag onder een zonnetje werd verreden. In de race over 25 ronden wist Van den Goorbergh zich meteen naar de twintigste positie op te werken, om in de eerste fase van de race nog twee plekken op te schuiven en de achttiende stek in te nemen. Die plek hield de coureur uit Breda uiteindelijk tot de finish vast.

"De race begon redelijk goed. Niet zozeer de start, want ik zat wat in het gedrang, maar de eerste vijftien ronden gingen goed. Het tempo was sterk, maar in de laatste tien ronden moest ik wat toegeven. Qua posities verloor ik niks, alleen de rondetijd zakte iets. De extra paar tienden die we in Mugello over hadden, hadden we hier niet", blikte Van den Goorbergh terug op zijn Duitse Grand Prix. Een makkelijke race was het echter niet en daarvoor wees hij naar twee factoren: enerzijds het gebrek aan trainingstijd op droog asfalt en de banden die Dunlop had meegenomen naar de Sachsenring. "We hebben maar heel weinig rijtijd gehad op een droge baan dit weekend en ik vond het lastig om een goed gevoel te vinden. Dit was mede doordat Dunlop met een veel hardere compound kwam als tijdens andere wedstrijden, wat lastig wennen was. Nu is het tijd voor een paar dagen rust voordat onze thuisrace alweer op het programma staat."

Zodoende wacht Van den Goorbergh nog altijd op zijn eerste punten als Moto2-coureur, maar hij hoeft gelukkig niet lang op zijn volgende kans te wachten. De jonge coureur van Fieten Olie Racing GP reist met de rest van het circus namelijk af naar TT Circuit Assen, waar hij voor de tweede keer aan de start van zijn thuisrace gaat verschijnen. Van den Goorbergh is daar de enige Nederlandse hoop in de Moto2, nadat Bo Bendsneyder in Duitsland zijn sleutelbeen brak bij een startcrash en daardoor niet kan starten in Assen. Wel heeft de SAG Racing Team-rijder inmiddels op social media aangegeven dat hij alles in het werk stelt om toch voor eigen publiek te kunnen racen.