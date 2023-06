Van den Goorbergh opgelucht na stevige crash in Assen

Zonta van den Goorbergh moet dit weekend alleen de Nederlandse eer hooghouden in de Moto2-klasse. Bo Bendsneyder is niet in staat om bij zijn thuisrace in actie te komen. De Rotterdammer liep afgelopen weekend bij een crash op de Sachsenring een gebroken sleutelbeen op. Hij kreeg van de artsen geen groen licht om mee te doen aan de TT van Assen.

De eerste vrije training verliep voor Van den Goorbergh niet goed. Er waren technische problemen met zijn Kalex waardoor de Fieten Olie Racing GP-coureur weinig ronden kon rijden. Hij bleef uiteindelijk steken op de negentiende plaats met een achterstand van 1.3 seconde op Jake Dixon, de lijstaanvoerder. In de tweede oefensessie voelde de 17-jarige piloot uit Breda zich naar eigen zeggen goed, tot het mis ging in de Geert Timmer-chicane.

"Het gebeurde snel en onverwacht", vertelde Van den Goorbergh toen hij terug was in het rennerskwartier. "Ik was aan het pushen en verloor de voorkant. Het was een aparte en fikse valpartij. Een klein foutje wordt hard afgestraft." Volgens de jonge coureur blijkt uit de data van het team dat hij bezig was met zijn beste rondje van de dag. "Ik remde later en zat nog steeds op de lijn. Ik voelde mij ook comfortabel op gebruikte banden. Ik denk dat als ik die ronde had afgemaakt, hij mij naar Q2 had gebracht. Ik kwam bij de GT-chicane aan en remde net wat later en schoot klein beetje, maximaal een meter, van de binnenkant af. Ik steek hem terug en het lijkt erop dat de voorkant de eerste impact krijgt. Op een gegeven moment waren beide wielen los van de grond."

Van den Goorbergh is blij dat hij geen ernstige blessures aan de crash heeft overgehouden. Hij verwacht zaterdag vooral stijve spieren te hebben. "Het valt redelijk mee. Ik denk dat het morgenochtend wel anders zal zijn. Dan word ik vast als een tachtigjarige wakker. Ik hoop dat het dan een beetje gaat." De onfortuinlijke coureur heeft een pijnlijke rechterpols. Ook voelt hij de spieren in zijn rug, linkerbeen en -bil. Wat Van den Goorbergh betreft blijft het bij een fysiek aandenken. "Ik moet dit aan de kant zetten en weer met een vers geheugen de baan opgaan."