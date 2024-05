Doordat Bo Bendsneyder met blessureleed aan de kant stond, moest Zonta van den Goorbergh in zijn eentje de Nederlandse eer hoog houden in de Franse Grand Prix van de Moto2. Op zaterdag drong de RW Racing GP-rijder via Q1 door naar Q2, waarin hij niet verder kwam dan de vijftiende tijd. In de race kende Van den Goorbergh een goede start door enkele posities te winnen, maar lang kon hij daar niet van genieten. In de zesde ronde ging hij onderuit in bocht 8. "In de race wist ik naar voren te komen, maar helaas verloor ik de voorkant en maakte ik een kleine schuiver", zei de Nederlander na afloop van de race over zijn crash.

Na de val kon Van den Goorbergh zijn Kalex weer oppakken om zijn weg te vervolgen, al was hij met twee ronden achterstand kansloos voor een goed resultaat. Later in de race kreeg hij tot overmaat van ramp ook nog een long lap-straf vanwege het afsnijden van een bocht, waardoor hij aan de finish genoegen moest nemen met de 25ste positie. Het resultaat deed in de ogen van Van den Goorbergh dan ook geen recht aan de potentie die hij in de eerste fase van de race had laten zien. "Het is enorm jammer, want ik denk dat een plaats in de top-tien er zeker in had gezeten."

Ondanks de crash en het tegenvallende resultaat zag Van den Goorbergh toch enkele lichtpuntjes na het raceweekend op het Bugatti Circuit in Le Mans. "Het positieve aan dit weekend is dat we snel waren op een circuit waar we dat in het verleden niet waren. Ten opzichte van voorgaande jaren hebben we dit weekend een behoorlijke stap gemaakt", aldus de 18-jarige rijder uit Breda. "Ik heb de wedstrijd nog uit kunnen rijden en ondanks de valpartij gaan we met vertrouwen naar Barcelona."

Na de eerste vijf Grands Prix bezet Van den Goorbergh de achttiende plaats in het Moto2-kampioenschap. Hij heeft dankzij dertiende plaatsen in Qatar en Jerez zes punten verzameld. Zijn achterstand op kampioenschapsleider Sergio García bedraagt al 83 punten, terwijl hij 23 punten mist voor een plekje in de top-tien.