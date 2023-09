Van den Goorbergh: Onbekend circuit India hoeft geen nadeel te zijn

Voor de dertiende ronde van het Moto2-seizoen 2023 is het circus afgereisd naar India. Op zo'n vijftig kilometer van hoofdstad New Delhi wordt komend weekend op het Buddh International Circuit voor het eerst de Grand Prix van India verreden. De aanloop naar het raceweekend verliep verre van soepel, want een deel van de MotoGP-, Moto2- en Moto3-paddock werd getroffen door problemen met het verkrijgen van een visum. Een deel van de teamleden en coureurs liep daardoor flinke vertraging op met de reis richting India. Ook voor Zonta van den Goorbergh verliep de reis niet helemaal soepel, zo vertelt hij in zijn vooruitblik op het aanstaande raceweekend.

"Het was een hele uitdaging om in India te komen, maar na een reis van ruim 26 uur hebben we het dan toch gered", blikt Van den Goorbergh terug op zijn reis. De 17-jarige Nederlander heeft nog nooit op het Buddh International Circuit geracet, maar hij is absoluut niet de enige die nog nooit op het circuit heeft gereden. Dat kan volgens de coureur van Fieten Olie Racing GP in zijn voordeel werken. "Ik kijk er zeer naar uit om hier te beginnen, het is een nieuwe baan voor iedereen en dat hoeft voor ons zeker niet in het nadeel te werken. Het zal natuurlijk een ander weekend worden dan we gewend zijn, maar dat maakt het ook weer interessant."

De afgelopen tijd laat Van den Goorbergh een stijgende lijn zien met zijn prestaties. Hoewel hij na zijn uitvalbeurt in San Marino nog altijd jaagt op zijn eerste punten, heeft hij met name in de kwalificaties een stijgende lijn laten zien. Sinds de zomerstop heeft het talent zich vier keer op rij voor Q2 weten te plaatsen. "We zijn de laatste tijd goed bezig en zullen daar ook dit weekend ons uiterste best weer voor doen", aldus Van den Goorbergh, die hoopt dat het in India eindelijk weer eens zijn kant op valt. "Na een aantal valpartijen en de nodige pech hopen we dat het nu de goede kant op valt, dan kunnen we een goed weekend hebben."