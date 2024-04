Van den Goorbergh niet eens met straf: "Gooide roet in het eten"

Voor Zonta van den Goorbergh begon de Moto2-race op Jerez nog goed. Hij was van de achttiende plek opgeklommen naar de veertiende stek bij de start. Die opmars werd tijdelijk gestaakt door een incident met Senna Agius, waardoor Agius uitviel en Van den Goorbergh terugviel tot de twintigste plek. Tot overmaat van ramp kreeg de Nederlandse RW-Idrofoglia-rijder ook nog een long lap-penalty nadat de stewards hem als schuldige hadden aangewezen. Mede door valpartijen in het voorste deel van het veld en inhaalacties slaagde hij erin om zich terug te knokken tot de dertiende plaats.

"Ik ben redelijk tevreden met de race van vandaag, maar er had zeker meer ingezeten", blikt Van den Goorbergh terug op zijn race in Spanje. "Ik werd in de beginfase van de race hard geraakt door een andere rijder waardoor ik buiten de baan terechtkwam, toen ik terugkeerde op de baan werd ik opnieuw geraakt en daar ontving ik een long lap-penalty voor." De 18-jarige rijder laat weten het daar 'niet mee eens' te zijn. "En het gooide flink wat roet in het eten voor de rest van de race", vervolgt hij. "Ik viel terug naar de twintigste plek maar heb niet opgegeven en vervolgens weer tien posities goed weten te maken. Met de dertiende plaats hebben we toch weer wat punten kunnen scoren en we kunnen stellen dat het goede gevoel weer terug is. "

Lang hoeft Van den Goorbergh niet stil te zitten na deze race, want op Jerez zal er ook weer getest worden. "Nu gaan we dinsdag een aantal dingen proberen in de test om te kijken of we nog een stapje kunnen maken", zegt de Nederlander. "Ik wil het team bedanken voor hun werk dit weekend, vooral na gisteren dat ze de motor weer perfect geprepareerd hebben, zodat we er vandaag een goede wedstrijd van konden maken."

Na vier races gaat de Amerikaan Joe Roberts aan de leiding van het Moto2-kampioenschap. Van den Goorbergh is de best geklasseerde Nederlander met zes punten en de zeventiende plaats. Bo Bendsneyder staat op de twintigste plaats en kende een teleurstellend weekend in Spanje, waar hij bij een crash in de laatste bocht zijn sleutelbeen heeft gebroken.