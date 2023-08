Na de TT van Assen begon ook de Moto2 aan een lange zomervakantie van maar liefst zes weken, die dit weekend wordt beëindigd met de negende ronde van het seizoen 2023: de Grand Prix van Groot-Brittannië. Het treffen is de eerste race na de zomerstop, maar tegelijkertijd vormt dit het startpunt van een loodzware tweede seizoenshelft met maar liefst twaalf raceweekenden tussen begin augustus en eind november. Het is dan ook niet verrassend dat Zonta van den Goorbergh de zomerstop heeft benut om de batterijen helemaal op te laden in de aanloop naar de drukke tweede seizoenshelft.

"Ik ben heel blij om weer te beginnen. We hebben een lange zomerstop gehad, ook al is die voor mijn gevoel voorbijgevlogen. Ik heb hard gewerkt om in de tweede helft van het seizoen nog iets sterker aan de start te kunnen staan", zegt de jonge Nederlander van Fieten Olie Racing GP in zijn vooruitblik op de Britse GP. "We beginnen nu nog relatief rustig met een aantal races waar een weekend tussen zit, maar aan het einde zal het echt druk worden met veel races achter elkaar. Het worden drukke weken, maar we gaan er alles aan doen om daar iets moois van te maken."

Een belangrijke factor voor het raceweekend in Silverstone is het weer. Net als in Nederland is het al wekenlang onstuimig weer in Groot-Brittannië en daar lijkt tijdens het aankomende raceweekend weinig verandering in te komen. De voorspellingen voorzien dat vrijdag, zaterdag en zondag regen kan vallen, al vindt Van den Goorbergh dat niet direct een probleem. "Nu is het afwachten wat de weersomstandigheden komend weekend in Silverstone zullen zijn. Het lijkt niet droog te blijven, maar we hebben al laten zien dat we ook in de regen snel kunnen zijn. Hopelijk betaalt het harde werk van deze zomer zich uit, we gaan hoe dan ook ons uiterste best doen."

De zomerstop heeft Fieten Olie Racing GP in ieder geval de mogelijkheid gegeven om te reflecteren op een gemengde eerste seizoenshelft, zegt teammanager Jarno Janssen. "Over de eerste acht raceweekenden kunnen we gematigd positief zijn, waarin Barry [Baltus] een aantal hele mooie resultaten heeft behaald en Zonta ondanks een aantal keren pech toch goede progressie heeft laten zien", vat hij de eerste acht races van 2023 samen. De batterijen zijn inmiddels dus weer opgeladen en dus kijkt Janssen ook uit naar de hervatting in Silverstone. "Kijkend naar de weersverwachtingen lijkt het veel op wat we de afgelopen tijd in Nederland hebben gezien, dus zullen we ons warm aankleden en kijken wat het weekend gaat brengen."