Van den Goorbergh negende in spannende Moto2-kwalificatie Indonesië

Alle Moto2-coureurs reden zaterdagochtend in de derde training hun snelste ronde van het weekend. Voor Zonta van den Goorbergh leidde dat tot P7 op de gecombineerde ranglijst en rechtstreekse plaatsing voor Q2. Bo Bendsneyder plaatste zich door zijn twintigste tijd niet direct voor het tweede kwalificatiedeel, al bevond hij zich in Q1 in goed gezelschap. Onder meer Jake Dixon, Ai Ogura en Alonso Lopez moesten zich ook in dat deel van de kwalificatie al melden.

Om 7.45 uur Nederlandse tijd werd de pits geopend om het eerste deel van de kwalificatie van start te laten gaan. Alex Escrig noteerde met 1.35.205 de eerste richttijd van de sessie, maar dat bleek bij lange na niet genoeg om door te gaan naar Q2. Zo dook Darryn Binder meteen al onder de tijd van de Spanjaard door, iets wat Taiga Hada vervolgens ook deed. Daarna voerde Dixon het tempo echter behoorlijk op. De Brit van GasGas Aspar klokte met zijn tweede getimede ronde 1.34.406, waarna Ogura zich op de tweede positie meldde en Bendsneyder de derde tijd reed. Een ronde later verbeterde de Rotterdammer zich nogmaals, waardoor hij op drie tienden van Dixon de tweede tijd noteerde.

Meerdere coureurs meldden zich tussendoor even in de pits om de sessie in twee runs te verdelen. Lopez was een van deze rijders en dat deed hem geen kwaad, want in de laatste drie minuten van Q1 meldde de SpeedUp-rijder zich op de tweede positie. Ook Jeremy Alcoba deed dat en hij verbeterde zich bij het vallen van de vlag nog naar de derde positie, waardoor Bendsneyder - ondanks zijn eigen late verbetering - op de wip belandde. Doordat de concurrentie zich niet genoeg verbeterde, behield Bendsneyder zijn vierde positie en een plekje in Q2. Ook snelste man Dixon, Lopez en Alcoba mochten dus door, waardoor het doek na Q1 al viel voor onder meer nummer vijf Ogura, Binder, Escrig, Alberto Surra, Barry Baltus en Hada.

Kleine verschillen in Q2, Van den Goorbergh opnieuw sterk

Zo'n tien minuten later meldden de achttien overgebleven coureurs zich op de baan voor de strijd om pole-position. Manuel Gonzalez opende in Q2 het bal door 1.34.282 op de klokken te zetten, waarna Bendsneyder en Van den Goorbergh even aansloten op posities twee en drie. De meeste toppers moesten op dat moment echter nog een tijd noteren, waardoor de Nederlanders al snel werden teruggeduwd naar posities zeven en twaalf. De tijd van Gonzalez bleef echter staan, totdat Pedro Acosta er met zijn tweede poging onderdoor dook. Filip Salac en Aron Canet deden dat eveneens, waarbij laatstgenoemde met 1.34.155 nipt de snelste was.

Met nog zo'n zes minuten te gaan in Q2 slaagden de Nederlanders erin om zich te verbeteren. Het bracht Van den Goorbergh naar P9, terwijl Bendsneyder op dat moment de elfde tijd in handen had. In de laatste fase van de race werd het tempo nog wat verder opgevoerd door diverse rijders, al bleef de tijd van Canet buiten bereik. De Pons-coureur pakte zodoende pole-position, op slechts 0.003 seconde gevolgd door Gonzalez. Ook Salac, Acosta en Fermin Aldeguer eindigden binnen 0.071 seconde van de polesitter. Somkiat Chantra completeerde op P6 de tweede startrij, met Dixon, Sam Lowes en Van den Goorbergh op de derde rij. De Nederlander gaf slechts 0.233 seconde toe op Canet. Tony Arbolino eindigde ondanks een crash op de tiende stek, voor Joe Roberts, Sergio Garcia en Bendsneyder op P3. Ook de SAG Racing Team-rijder eindigde binnen een halve seconde van de poletijd.

De Moto2-coureurs kunnen zich nu opmaken voor de race in Indonesië, die zondag om 7.15 uur Nederlandse tijd van start gaat.

Uitslag kwalificatie Moto2 Indonesië