Zonta van den Goorbergh maakt in 2022 Moto2-debuut bij RW Racing

Zonta van den Goorbergh zou, zo heeft Motorsport.com vernomen, in 2022 zijn WK-debuut in Moto3 maken. Dat zou gebeuren bij de Petronas-formatie, maar door het stoppen van de sponsoring van de Maleisische oliemaatschappij houdt dat team aan het eind van dit jaar op te bestaan. Bij RW Racing was echter nog een plek zodat het enige Nederlandse Grand Prix-team na Bo Bendsneyder in 2019-2020 weer een Nederlandse coureur krijgt. De directe overstap naar de Moto2-klasse komt daarmee wel behoorlijk vroeg voor Van den Goorbergh, die op 1 december aanstaande de 16-jarige leeftijd bereikt.

“Ik ben heel, heel, heel erg blij en dankbaar dat ik in 2022 en 2023 onderdeel ben van het RW Racing GP-team”, aldus Van den Goorbergh. “Ik wil het team bedanken dat ze mij deze kans geven op de Moto2-motor. Het is een grote stap, maar ik weet dat het team me goed gaat helpen en ik ga zeker mijn best doen. We gaan zien wat de toekomst gaat brengen.”

Van den Goorbergh vormt bij RW Racing een duo met Barry Baltus uit België, die dit jaar debuteerde in Moto2. Duidelijk is daarmee ook dat Hafizh Syahrin aan het eind van dit seizoen vertrekt bij de Nederlandse formatie. Er staan meer veranderingen op stapel bij RW Racing, heeft Motorsport.com vernomen. Het team maakt op dit moment als enige gebruik van chassis geleverd door het Japanse NTS. Naar verwachting komt die samenwerking aan het eind van dit seizoen tot een einde. Hoogstwaarschijnlijk stapt de Nederlandse formatie over naar Kalex, de dominante constructeur in Moto2.

Dit seizoen kwam Van den Goorbergh met een eigen team gerund door zijn vader Jurgen in actie in het Junior WK Moto3 van het FIM CEV Repsol-kampioenschap. Van den Goorbergh staat op de zestiende plaats in dat kampioenschap met nog een raceweekend te gaan.