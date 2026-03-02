Van den Goorbergh: "Meer inhaalacties gemaakt dan in helft van 2025"

Het eerste Moto2-raceweekend van 2026 is voor Zonta van den Goorbergh niet verlopen zoals hij vooraf had gehoopt. Op het Chang International Circuit slaagde hij er vrijdag niet in om zich rechtstreeks te plaatsen voor het tweede deel van de kwalificatie. Daardoor moest de rijder van RW Racing GP zich in Q1 al op de baan melden, maar ook toen zat een plekje in Q2 er niet in.

Zodoende moest Van den Goorbergh de Thaise GP aanvangen vanaf de 23e startpositie. Dat deed hij heel behoorlijk door meteen enkele posities goed te maken voordat de rode vlag voor het eerst werd gezwaaid. Dat gebeurde uiteindelijk tweemaal. Bij de tweede hervatting zat Van den Goorbergh al op de rand van de punten, maar die kon hij uiteindelijk niet mee naar huis nemen.

In de eerste ronde na de laatste herstart kwam Van den Goorbergh namelijk in aanraking met José Antonio Rueda, waardoor beide rijders ten val kwamen en uitvielen. "Na de derde start probeerde ik een andere rijder in te halen en zat ik aan de binnenkant op de witte lijn. We raakten elkaar toen ik hem niet meer kon zien en helaas was mijn race daar voorbij. Dat is erg jammer, want we werden steeds sterker", blikte de Nederlander na afloop van de race terug.

Positieve punten in moeilijk weekend

De mogelijkheid om het weekend met een positief resultaat af te sluiten, glipte met de crash dus door de vingers van Van den Goorbergh. Hij sprak verder vooral van een lastig weekend in Buriram. "Het was een erg moeilijk weekend waarin de dingen, op zijn zachtst gezegd, niet onze kant op vielen. Het belangrijkste is om de positieve punten van dit weekend mee te nemen, want die zijn er zeker", gaf hij toch een positieve draai aan het openingsweekend.

"Ik heb het gevoel dat ik een goede connectie met de motor heb en dat ik mijn rijstijl gedurende het weekend sterk heb verbeterd. Mijn team en ik beginnen elkaar steeds beter te begrijpen en dat zijn de positieve dingen die ik uit dit weekend meeneem."

Wat Van den Goorbergh ook hoopvol stemde, was het feit dat hij erin slaagde om voor zijn crash enkele posities naar voren te komen. "Ik denk dat ik in deze race meer inhaalacties heb gemaakt dan in de helft van alle races van vorig jaar samen", aldus de 20-jarige rijder uit Breda, die dit jaar bij het vernieuwde RW Racing GP onder meer over een nieuwe crew chief beschikt.

"We moeten hard blijven werken en ervoor zorgen dat de fouten die we dit weekend hebben gemaakt niet opnieuw gebeuren. Laten we hopen dat we in Brazilië aankomen met een completer pakket. Het project staat nog maar aan het begin en we moeten blijven geloven en vertrouwen op onszelf."