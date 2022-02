Donderdag werd Van den Goorbergh officieel gepresenteerd bij RW Racing. Het team heeft Barry Baltus vastgelegd voor een tweede Moto2-seizoen en de renstal kreeg de kans terug te keren naar de machines van Kalex. De Duitse constructeur is al jaren toonaangevend op het tweede niveau. De 16-jarige Vslaat daarmee enkele stappen over en gaat meteen aan de slag met grote motoren.

Hoewel de jongeling aanvankelijk zijn twijfels had bij de stap, ziet hij ook voordelen in de beslissing om Moto3 over te slaan. “Ik ben heel lang, in Moto3 was ik meteen een van de langste rijders geweest en daar verlies je gewoon snelheid mee. Dat kost gewoon tijd. In de kwalificatie kun je op vier tienden staan, maar dan begin je gewoon minimaal op de vijfde rij. Die vier tienden is zo weg op een recht stuk. Wat dat betreft is dat zeker een factor geweest die meegespeeld heeft in de beslissing.”

Twijfels over grote stap

Aanvankelijk was er wel wat overredingskracht nodig, stelt de havoleerling. “Ik was het er niet meteen mee eens, ik wist niet of ik direct wel zo’n grote stap wilde zetten”, vertelt Van den Goorbergh in een gesprek met onder meer Motorsport.com. “Toen we konden testen kreeg ik wel het vertrouwen dat het de goede stap was.” Bij die test verraste Van den Goorbergh zichzelf behoorlijk. In november reed hij in Jerez met het oude NTS-chassis van RW, pas enkele weken geleden reed hij op de Kalex-machine waar hij dit jaar mee gaat racen.

Tijdens de driedaagse Moto2-test van vorige week boekte Van den Goorbergh flinke progressie. Hij eindigde algemeen op de achttiende plaats. Een forse meevaller, stelt hij: “Het was helemaal niet gek geweest als ik bij die test drie seconden langzamer geweest was dan de voorlaatste”, zegt Van den Goorbergh. “We gingen erin met het idee dat een verschil van drie seconden wel acceptabel zou zijn, dat is niet anders. Uiteindelijk heb ik in de test tien man achter me weten te houden. Dat is niet de garantie dat het ook in Qatar gaat lukken, maar we staan niet stijf onderaan.”

Een rondje door de wandelgangen wijst uit dat men bij RW Racing behoorlijk onder de indruk is van wat Van den Goorbergh tot nu toe heeft laten zien. Niet alleen wat betreft de snelle rondjes, ook de racesimulatie ging heel goed. “En dat terwijl ik fysiek eigenlijk niet volledig klaar ben voor Moto2”, reageert hij. “Ik heb alles gedaan om fit te zijn, ik heb goed getraind en ben goed voorbereid. Maar lichamelijk ben ik nog niet uitgegroeid en wat dat betreft kun je stellen dat ik er nog niet klaar voor ben. Topfit zijn is voor Moto2 ook niet genoeg. Het zal zwaar worden, maar we hebben in Portimao een racesimulatie gedaan en dat viel niet tegen. Hopelijk kunnen we dat in Qatar ook.”

Ik leg mezelf meer druk op dan wat het team mij oplegt Zonta van den Goorbergh

Hoewel Van den Goorbergh een klinkende motorsportnaam is en Zonta al jaren bestempeld wordt als toptalent, is het belangrijk om de verwachtingen te temperen. Zeker omdat Moto2 fysiek ontzettend zwaar is en het niveau gigantisch hoog ligt. Van den Goorbergh moet de komende jaren zaaien, het oogsten komt later. “Ik leg mezelf meer druk op dan ik krijg van het team”, zegt hij. “Ik moet niet te veel willen, dat is niet mogelijk.” Het scoren van een of meerdere WK-punten is dan ook geen doel. “Je kunt vijftiende worden en een punt pakken, maar wel op een ronde achterstand eindigen. Je kunt ook 25ste worden en op 30 seconden eindigen, dan is het laatste in mijn optiek beter. Het zou mooi zijn als ik dit seizoen al een WK-punt kan scoren, maar dat is niet het doel op zich. Het is een kwestie van de circuits leren kennen en stappen maken. Het gat naar de koppositie moet steeds kleiner worden en dan moet ik steeds dichter en dichter gaan komen.”

Alle tijd voor ontwikkeling

Wat dat betreft kan Van den Goorbergh zich zonder enige druk ontwikkelen in de beste omstandigheden: “Echt scoren is overdreven”, zegt hij op de vraag of de resultaten in 2023 moeten komen. “Ik heb nog vijf jaar in Moto2. Er zijn genoeg andere rijders die moeten presteren, maar die druk heb ik niet omdat ik nog zo weinig ervaring heb en ik gewoon de tijd mag nemen om te leren.”

Het seizoen begint volgend weekend met de Grand Prix van Qatar. Een circuit dat Van den Goorbergh nog nooit gereden heeft. Ook de races daarna in Indonesië, Amerika en Argentinië zijn op onbekend terrein. Hoe kan de jonge debutant zich daarop voorbereiden? “Niet”, stelt hij vastberaden. “Het zal gewoon lastig worden. Ik weet hoe de banen lopen, daar kun je op studeren. Dat speel je ook in spelletjes, maar de lay-out is in de praktijk weer heel anders. Dat is een wereld van verschil en daar kun je je niet op voorbereiden. Het team zal mij van data voorzien om de voorbereiding zo goed mogelijk te laten verlopen, maar uiteindelijk moet je het toch zelf doen. Rondjes maken dus.”