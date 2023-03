“Dit seizoen zijn er met één jaar Grand Prix ervaring natuurlijk wel verwachtingen die er de afgelopen jaren niet waren”, blikt Van den Goorbergh junior vooruit op het nieuwe seizoen. In 2022 waagde Van den Goorbergh de grote sprong vanuit het Junior WK Moto3 naar het tweede niveau in de Grand Prix-paddock. Dat ging – zoals verwacht – met pieken en dalen. In Termas de Rio Honda haalde hij verrassend Q2, iets wat nog een paar keer lukte. “Ik hoop iets regelmatiger in Q2 te staan, ook al was dat vorig jaar een paar keer gelukt maar toen kwam het onverwacht”, spreekt Van den Goorbergh zijn ambities uit. “Daarnaast hoop ik ook regelmatig in de punten te kunnen finishen, als we onze stijgende lijn vasthouden denk ik dat dat te doen is. Het is natuurlijk een lang seizoen en de tijd zal het uitwijzen hoe alles gaat verlopen. Ik heb er in ieder geval wel heel veel zin in.”

Voor de start van het seizoen had Fieten Olie Racing GP vijf testdagen ingeruimd om de rijders klaar te stemmen. Twee dagen werden verbruikt in Jerez, afgelopen weekend kwam het team op het circuit van Portimao in actie tijdens de officiële IRTA-test voor de start van het seizoen. “Ik ben best wel blij met hoe de test is verlopen”, blikt hij terug. “Het ritme was goed tijdens de laatste dag maar na een kleine valpartij had ik niet die ene ronde waarin ik alles op alles kon zetten. Datzelfde geldt voor de tweede sessie waarin ik goede en constante rondetijden reed maar net niet die ene uitschieter had, ik denk dat ik mijn snelste rondetijd wel twee of drie keer gereden heb. Uiteindelijk maakt dat ook niet heel veel uit want het is nog geen kwalificatiesessie.”

Van den Goorbergh heeft dit jaar de beschikking over het nieuwste Kalex-frame, vorig jaar moest hij het nog doen met een oudere versie. Dat geeft hem dit jaar een betere kans op succes. “Ik ben blij met het werk dat het team heeft verzet gedurende deze vijf testdagen in Jerez en Portimão. Ook het werk dat iedereen tijdens de winter heeft gedaan komt er nu uit en daardoor staan we er best goed voor. Het racetempo ziet er goed uit en ik denk dat we tevreden mogen zijn.”

Ploegmaat Barry Baltus sloot de test in Portimao af met de achtste tijd algemeen. Teambaas Jarno Janssen is hoopvol dat het team die lijn kan doortrekken als het seizoen eenmaal begint. “Na in totaal vijf testdagen in Jerez en Portimão, die zeer goed en zonder problemen zijn verlopen, hebben we laten zien dat we competitief zijn. Dat geeft ons veel moed voor het aankomende weekend. Na een lange winter staan we er goed voor, het team en de coureurs zijn er helemaal klaar voor en we kijken vol verwachting uit naar wat deze eerste Grand Prix gaat brengen.”