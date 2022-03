Van den Goorbergh houdt goed gevoel over aan Moto2-debuut

Zonta van den Goorbergh, uitkomend voor het Nederlandse RW Racing GP, ving de race vanaf de 29e en voorlaatste startplek aan. De zoon van voormalig Grand Prix-coureur Jurgen van den Goorbergh gaf na de wedstrijd toe dat dit hem extra zenuwen had gegeven. "Je bent natuurlijk zenuwachtig voor een wedstrijd, helemaal doordat de kwalificatie gisteren niet goed ging", zei hij tegen Ziggo Sport. "We hadden zeker de snelheid."

De jonge Nederlander hoopte dat er bij de start geen gekke dingen zouden gebeuren. Een raar moment was er in het begin zeker. Totaal onverwacht kreeg hij in de eerste ronde te maken met Pedro Acosta, het supertalent van Red Bull KTM Ajo. De Spanjaard had een akkefietje in de eerste bocht na de start gehad en was daarvoor ver teruggevallen. Acosta herpakte zich echter snel en liet Van den Goorbergh en de piloten om de Nederlander heen achter.

Van den Goorbergh bleef daarna in een klein groepje knokken, met daarin onder meer Sean Dylan Kelly uit Amerika en de ervaren Italiaan Niccolo Antonelli van VR46 Racing Team. Niet ongunstig voor een jonge, debuterende rijder. Dat vindt Van den Goorbergh zelf ook. "Ik heb een goede openingsronde kunnen rijden, geen plekken verloren, alleen maar gewonnen. Dat is zeer positief. Daarna heb ik tot aan de laatste ronde met drie, vier anderen gereden en veel tijd achter dezelfde rijder gezeten. Nul keer ingehaald, tot de laatste ronde in bocht 12; in de eerste snelle rechtse aan het einde van het circuit heb ik nog een plekje kunnen winnen."