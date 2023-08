Van den Goorbergh na goede test met vertrouwen naar Red Bull Ring

De Britse Grand Prix was er eentje met twee gezichten voor Zonta van den Goorbergh. Op zaterdag maakte de pas 17-jarige Nederlander grote indruk door in de kwalificatie op een nat Silverstone knap naar de derde tijd te rijden. Op de droge zondag kon hij die goede vorm echter niet vasthouden. Hij viel verder en verder terug en kwam uiteindelijk buiten de punten als twintigste over de finish. Na afloop van de race hoopte Van den Goorbergh op een doorbraak tijdens de testdag die daags na de Britse Grand Prix op Silverstone werd afgewerkt en in de aanloop naar de GP van Oostenrijk laat hij weten dat dit heel behoorlijk is gelukt.

"We zijn alweer in Oostenrijk voor de volgende Grand Prix na een lastig weekend in Silverstone", zegt Van den Goorbergh in zijn vooruitblik op de race op de Red Bull Ring. "Natuurlijk was het mooi wat we daar op zaterdag in de regen lieten zien, maar in droge omstandigheden, vooral in de wedstrijd, was het niet goed. Gelukkig hebben we maandag kunnen testen en tijdens die dag was ik maar liefst 1,7 seconde sneller dan mijn beste ronde in de race. Ook stond ik aan het einde van de tweede sessie op minder dan 0,8 seconde van de snelste coureur. Dat was een grote verbetering en met dat goede gevoel zullen we dit weekend ingaan."

Teammanager Jarno Janssen stelt dat Fieten Olie Racing GP klaar is voor de Oostenrijkse GP, de tiende race van het Moto2-seizoen 2023. Hij hoopt dat Van den Goorbergh en zijn teamgenoot Barry Baltus, die in Silverstone met P6 voor het beste resultaat van het team tekende, hun vorm mee hebben genomen naar de Red Bull Ring. "De weersomstandigheden zien er redelijk stabiel uit, maar het kan tussen de bergen nog wel eens flink donderen", weet Janssen dat de weergoden regelmatig een woordje meespreken nabij Spielberg. "Hopelijk kunnen we de lijn die we in Silverstone hebben ingezet doortrekken met mooie klasseringen voor beide rijders gedurende het weekend, met als voornaamste doel de resultaten behalen in de race."