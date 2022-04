Zonta van den Goorbergh werkte op zaterdag zijn beste kwalificatie van het seizoen af en lag op koers voor zijn eerste punten. "De start van de race was gewoon goed, we zaten er meteen goed bij en ik had echt een gevoel dat we voor een mooie klassering konden gaan", zegt de 17-jarige. Halverwege de wedstrijd ging het echter mis. “Het begon een beetje te regenen, maar de ronde ervoor had ik nog niets gevoeld. Ook in de bewuste ronde voelde ik in de eerste bocht niets, maar even later lagen we met elf coureurs in de grindbak.”

De volledige top-zes van de race ging onderuit, maar daarachter gingen ook verschillende coureurs onderuit. De machine van Van den Goorbergh werd nog door een andere motor geraakt, herstarten was daardoor niet mogelijk. Voor Van den Goorbergh was het al zijn derde DNF op rij, maar net zoals in de Verenigde Staten kon hij hier vrij weinig aan doen. “Heel jammer en erg zonde want we waren echt goed onderweg”, zegt Van den Goorbergh. “We kunnen er helaas niets meer aan veranderen, het is zoals het is. Laten we vooral blij zijn dat we er zonder kleerscheuren vanaf zijn gekomen en komend weekend in Jerez opnieuw een kans krijgen.”

Waar de ongedeerde Van den Goorbergh zijn zegeningen telde na de DNF, pakte Barry Baltus weer een mooie portie WK-punten door zijn negende plek in de Portugese GP. “Ongelooflijk, wat een dag”, zegt RW-teammanager Jarno Janssen. “Natuurlijk zijn we blij met de negende plaats. Maar dit was niet een normale en gewone race, een race waarin er een megacrash plaatsvond, die zorgde voor een rode vlag en waar helaas ook Zonta bij betrokken was. Het was een race waarvan we vooraf niet hadden gehoopt dat deze zo zou eindigen. Het enige waar we blij mee mogen en kunnen zijn is dat alle coureurs er zonder noemenswaardige verwondingen van af zijn gekomen en dat het bij materiële schade is gebleven.”

Aankomend weekend mag Van den Goorbergh op herhaling. Dan staat de Grand Prix van Spanje in het Zuid-Spaanse Jerez op het programma.