Van den Goorbergh geeft op in Duitsland: "Weer fit worden in zomerstop"

Vorige week crashte Zonta van den Goorbergh nog uit de TT van Assen. Bij die crash bleek de Nederlander van RW Racing GP enkele kwetsuren opgelopen te hebben, waardoor hij afgelopen weekend in Duitsland niet okselfris aan de start verscheen. Het was ook terug te zien in de klasseringen die hij liet zien, want het hele weekend op de Sachsenring stond hij verder naar achteren dan normaal gesproken het geval is. Desondanks stapte Van den Goorbergh gewoon op de motor voor de race, maar daarin haalde hij de finish niet. Na vijftien ronden werd de pijn hem te veel, waardoor hij zijn Kalex in de pits parkeerde.

"Ik heb alles gegeven dit weekend, maar helaas moest ik de wedstrijd vroegtijdig afbreken vanwege de pijn. In de afgelopen dagen heb ik er alles aan gedaan om hier te staan, maar het zat er niet zin", blikte Van den Goorbergh terug op zijn race in Duitsland, waarin hij al in de achterhoede bivakkeerde. De 18-jarige rijder uit Breda heeft wel het geluk dat de zomerstop is aangebroken voor de Moto2, want de volgende race wordt begin augustus pas verreden op Silverstone. "Nu ga ik de zomerstop optimaal gebruiken om fysiek en mentaal weer fit te worden zodat ik er in de tweede seizoenshelft weer voor de volle 100 procent voor kan gaan."

Technische problemen frustreren Bendsneyder

Landgenoot Bo Bendsneyder kende eveneens een Duitse Grand Prix om snel te vergeten. De rijder van Preicanos - dat tot de TT van Assen nog als Gas Up door het leven ging - vertrok vanaf de vijftiende positie, maar viel in de openingsfase van de race al snel terug naar de achterhoede. Dat bleek veroorzaakt te zijn door een mechanisch probleem, dat hem na negen ronden dwong om zijn Kalex aan de kant te parkeren. Bendsneyder werd daarmee de eerste uitvaller van de race en daar baalde hij vanzelfsprekend enorm van.

"Het resultaat in Duitsland frustreert mee, want we hadden een mechanisch probleem waar we niets aan konden doen", verklaarde Bendsneyder na de race in het oosten van Duitsland. "We racen met elektronica en soms kunnen deze dingen gebeuren. We moeten positief blijven, want in mijn ogen hadden we een heel goed weekend. We blijven progressie boeken en ik ben heel blij met het werk dat het team heeft verricht. Het liefste had ik komende week weer geracet, maar het is nu tijd om hard te blijven werken, te trainen en ons voor te bereiden op Silverstone."