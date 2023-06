Van den Goorbergh gaat zonder verwachtingen de TT in

Zonta van den Goorbergh werd vrijdag in de eerste training geplaagd door technische problemen met zijn Kalex. In de tweede oefensessie werd hij hard van zijn motor geworpen in de Geert Timmer-chicane. "Dus ik wist dat het vandaag niet makkelijk ging worden", zei hij na de kwalificatie tegen onder meer Motorsport.com. "Vanochtend ging het op zich redelijk, maar ik stond wat verder weg dan ik had gehoopt." Van den Goorbergh werd zaterdagochtend 23e in de derde training.

In de kwalificatie lukte het hem niet om door Q1 te komen. Hij werd negende, goed voor opnieuw P23. "Vanmiddag ging het op zich best goed. Ik reed alleen en dacht: daar kan nog wel wat vanaf. In mijn een-na-laatste ronde liet ik een klein gat vallen naar een rijder die niet supersnel was, om ernaartoe te rijden in de laatste ronde. Toen kwam de gele vlag door Garcia [die was gevallen in de Haarbocht]. Niet normaal dat je daar na een crash zo mag blijven staan! Jammer, wie weet wat er anders mogelijk was geweest. Dit was de lastigste dag van het seizoen. Dat wil je uiteraard niet tijdens je thuisrace."

Van den Goorbergh zette zijn snelste chrono zonder een sleepje van iemand anders neer. Dat maakt het er niet makkelijker op in de Moto2, aldus de Nederlander. "Dit jaar ligt het tempo veel hoger. Ik sta op P23, maar op 1.2 seconde van de pole. De gaten waren vorig jaar ook klein, maar de tijden zijn nu veel sneller. Maar ik heb al wel heel goede dingen laten zien dit seizoen. Qua rondentijden zit ik er beter bij dan vorig jaar."

Geen verwachtingen

De zoon van Jurgen van den Goorbergh en het neefje van Patrick van den Goorbergh, twee voormalige wegracers, gaat zondag blanco de race in. "Ik sta er niet top voor, maar ga gewoon mijn best doen. Voor het weekend had ik zeker verwachtingen, maar na gisteren zijn die toch wel een beetje aangepast. Het is lastig om te zeggen wat mogelijk is. Ik heb niet veel ronden gereden tot nu toe. Ik weet niet wat de racepace is van mijzelf en van anderen." De Fieten Olie Racing GP-rijder is blij dat zijn zware crash op vrijdag niet heeft geleid tot ernstige blessures. Zo is de pijn in zijn pols, waar hij naderhand over klaagde, in de nacht weggetrokken. "Het was vandaag op zich prima te doen. Toen ik wakker werd, was ik erg stijf. Ik kom net van een massage om de spieren voor morgen iets soepeler te krijgen."

Van den Goorbergh sloot vorig jaar de Moto2-race in Assen af op P18. Hij vertrok toen vanaf de 21e plek.

Sergio Garcia werd na de kwalificatie bestraft voor onverantwoord en gevaarlijk gedrag na zijn crash in Q1. Hij moet zondag een dubbele long lap penalty incasseren.