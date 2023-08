Van den Goorbergh dertiende in Moto2-kwalificatie Oostenrijk, pole Acosta

De Nederlandse Moto2-coureurs beleefden een wisselende aanloop naar de kwalificatie. Enerzijds kende Zonta van den Goorbergh goede trainingen, want hij noteerde zaterdagochtend de elfde tijd in de gecombineerde ranglijst en plaatste zich daarmee rechtstreeks voor het tweede deel van de kwalificatie op de Red Bull Ring. De Fieten Olie Racing GP-rijder kon daardoor in de pitbox blijven tijdens Q1, waar landgenoot Bo Bendsneyder wel in actie moest komen. De Rotterdammer, die zijn contract bij SAG Racing Team dit weekend verlengd heeft, reed de 23ste tijd in de vrije trainingen en moest via het eerste segment proberen om door te dringen tot Q2.

Bendsneyder begon voortvarend aan Q1 en kwam in de openingsfase kortstondig naar de eerste positie. Die plek wist hij niet lang vast te houden, maar met zijn daaropvolgende rondetijden handhaafde hij zich keurig in de top-vier - wat voldoende zou zijn voor plaatsing voor Q2. In de slotfase voerden diverse coureurs het tempo nog wat verder op en daar had Bendsneyder niet direct een antwoord op. De Nederlander moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde plek, wat hem de twintigste startpositie opleverde. Sergio Garcia voerde het veld aan met 1.35.079 en verzekerde zich daardoor wel van een stekje in Q2, waar hij gezelschap kreeg van Lukas Tulovich, Dennis Foggia en Darryn Binder.

Zonder Bendsneyder, maar met Van den Goorbergh begonnen de achttien overgebleven coureurs aan de vijftien minuten durende strijd om pole-position. WK-leider Pedro Acosta begon niet goed aan Q2 door in bocht 2a onderuit te gaan, iets wat Aron Canet even later eveneens overkwam. Celestino Vietti was op dat moment de snelste rijder, eerst met 1.34.698 die hij vervolgens aanscherpte tot 1.34.445. Bij het ingaan van de laatste vijf minuten dook Ogura daar met 1.34.400 nipt onderdoor, terwijl Van den Goorbergh op dat moment op P12 bivakkeerde.

In de slotfase van Q2 zetten de coureurs nogmaals aan voor hun laatste pogingen om de pole te pakken. Acosta deed dat met nog ruim twee minuten te gaan door 1.34.040, waarna zijn volgende verbetering werd geschrapt door gele vlaggen in de vierde sector. Dat deerde de Spanjaard van Red Bull Ajo niet, want zijn eerdere tijd bleek voldoende voor de pole-position in Oostenrijk. Ai Ogura sloot op ruim twee tienden aan op de tweede stek, terwijl Vietti de top-drie completeert. Jake Dixon, Somkiat Chantra en Fermin Aldeguer vormen de tweede startrij, met Tony Arbolino, Albert Arenas en Manuel Gonzalez op de derde rij. Van den Goorbergh moest uiteindelijk genoegen nemen met de dertiende positie.

De Moto2-race op de Red Bull Ring begint zondagmiddag om 12.15 uur.

Uitslag kwalificatie Moto2 Oostenrijk