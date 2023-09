Van den Goorbergh ondanks crash naar vijftiende startplek, Chantra pakt pole

Aansluitend op de kwalificatie van de Moto3 mochten de Moto2-coureurs om 6.45 uur Nederlandse tijd beginnen aan hun kwalificatie voor de Japanse Grand Prix. Met Jake Dixon en Alonso Lopez stonden er twee coureurs aan de start van Q1 die daar normaal gesproken niet thuishoren. Ze kregen in die sessie gezelschap van de Nederlanders Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh, die zich zaterdagochtend in de derde vrije training eveneens niet rechtstreeks konden plaatsen voor Q2.

In het eerste deel van de kwalificatie kwam Bendsneyder goed uit de startblokken door vroeg 1.50.866 op de klokken te zetten, waarmee hij aanvankelijk de koppositie pakte. Van den Goorbergh sloot meteen aan op de tweede stek, al werden de Nederlanders teruggedrongen door Lopez. De SpeedUp-rijder reed 1.50.657, voordat hij terugkeerde naar de pits. De concurrentie versnelde intussen, waardoor Lopez terugviel naar P5. Darryn Binder nam intussen de leiding over met 1.50.294, terwijl Van den Goorbergh opnieuw aansloot op P2 voor Dixon en Bendsneyder.

Lopez kwam daarna op zijn nieuwe zachte achterband terug op de baan en die benutte hij optimaal door naar 1.50.089 te versnellen. Die tijd bleef bij de laatste pogingen van de coureurs ook staan, waardoor de Spanjaard als snelste man plaatsing voor Q2 afdwong. Binder bleef uiteindelijk op de tweede stek staan en mocht zich dus ook melden voor de strijd om pole-position, iets wat eveneens gold voor nummer drie Van den Goorbergh en Dixon op de vierde positie. Bendsneyder moest het uiteindelijk doen met de zevende positie en was dus na Q1 klaar, waardoor hij zondag vanaf de 21ste positie aan de Japanse GP moet beginnen.

Van den Goorbergh valt en staat op, Chantra ongenaakbaar

Lopez, Binder, Van den Goorbergh en Dixon voegden zich vervolgens bij de veertien coureurs die zich in de derde training al plaatsten voor Q2. Van dat gezelschap verscheen Lopez al vroeg op de baan, samen met onder meer teamgenoot Fermin Aldeguer. Aldeguer opende de sessie met 1.50.362 als snelste tijd, al moesten rijders als Somkiat Chantra, Ai Ogura, WK-leider Pedro Acosta en Van den Goorbergh toen nog aan hun eerste getimede ronde beginnen. Chantra was in de derde training al de snelste en bevestigde zijn vorm door met zijn eerste poging meteen naar 1.49.977 te gaan. Van den Goorbergh sloot op dat moment aan op de twaalfde positie, maar zou vervolgens in de eerste bocht onderuit gaan.

Terwijl Van den Goorbergh zijn beschadigde motor terugbracht naar de pits, versnelde Chantra halverwege de sessie verder naar 1.49.898. Daarmee scherpte hij zijn eigen ronderecord verder aan en zette hij de concurrentie op meer dan twee tienden achterstand. In de slotfase verkleinden diverse rijders het gat nog, maar de tijd van Chantra kwam eigenlijk niet meer in gevaar. De Thai van Honda Team Asia verzekerde zich dus van pole-position, op een ruime tiende gevolgd door teamgenoot Ogura. Dixon kwam na zijn deelname aan Q1 tot de derde tijd in Q2, vlak voor Acosta, Filip Salac en Lopez. Aron Canet pakte de zevende startpositie op minder dan drie tienden van Chantra, waarna Sam Lowes, Aldeguer en Manuel Gonzalez completeerden de top-tien. Van den Goorbergh kwam in de slotfase nog terug op de baan en stelde daarin nog de vijftiende startplek veilig.

De Moto2-race in Japan wordt zondagochtend verreden. Om 6.15 uur lokale tijd gaat de race op Mobility Resort Motegi van start.

Uitslag kwalificatie Moto2 Grand Prix van Japan