Van den Goorbergh breekt pols bij crash op Phillip Island

Bij aanvang van de eerste vrije training op het circuit van Phillip Island begon het hard te waaien. Diverse rijders werden hierdoor verrast. Vier rijders gingen binnen een paar minuten na elkaar onderuit. Zonta van den Goorbergh was een van hen. In de Southern Loop verloor hij de macht over het stuur. Kort na dit incident werd de training stilgelegd omdat er in Stoner Corner, waar twee andere rijders onderuit gingen, nogal wat rotzooi op de baan lag.

Van den Goorbergh kon zichzelf in veiligheid brengen, maar ging na het incident wel voor onderzoek naar het medisch centrum. Uit de röntgenfoto’s die daar gemaakt werden, bleek de coureur uit Breda een breukje te hebben in zijn linkerpols. Hij is daardoor door de organisatie van de MotoGP ‘unfit’ verklaard en kan de rest van het weekend niet deelnemen in de GP van Australië.

Barry Baltus is dit weekend de enige vertegenwoordiger van RW Racing GP op de baan. Hij eindigde op de negentiende plek. Augusto Fernandez was de snelste man in de eerste vrije training. Bo Bendsneyder eindigde op de zesde plek.