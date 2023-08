Van den Goorbergh blinkt uit met sensationele derde tijd in kwalificatie Moto2

De omstandigheden werden steeds beter nadat de dag nog kletsnat was begonnen. Tony Arbolino noteerde in de openingsfase de snelste tijd, maar ging vervolgens onderuit in bocht 16. Hij kon daardoor snel weer naar de pits om door te gaan op de reservemotor. Barry Baltus en Zonta van den Goorbergh hadden op dat moment een goede snelheid en stonden op P2 en P3. Bo Bendsneyder wist toen dat hij nog aan de bak moest, aangezien hij de tiende tijd in handen had.

In de laatste minuten gingen Baltus en Van den Goorbergh goed door om uiteindelijk als tweede en derde door te gaan naar Q2. Ook Arbolino en Darryn Binder bemachtigden een plek in het tweede kwalificatiedeel. Bendsneyder zakte in de slotfase juist terug en werd slechts dertiende. Zodoende start hij zondag van P26.

In Q2 lieten Baltus en Van den Goorbergh ook van zich gelden. Baltus voerde de tijdenlijst aan met 2.18.626 terwijl teamgenoot Van den Goorbergh met een tiende onder die tijd dook. Thuisheld Jake Dixon was ook snel bezig, maar crashte stevig in de laatste bocht en kon maximaal zesde worden. Baltus crashte eveneens en zakte weg van P4. Door gele vlaggen stond Van den Goorbergh een tijd bovenaan en hij verbeterde zijn rondetijd zelfs flink, maar hij kon niet voorkomen dat Fermin Aldeguer naar P1 zou springen. Pedro Acosta sloot aan op P3 met nog twee ronden de tijd. Arbolino was ook snel, maar sloot achter Van den Goorbergh aan.

Met tijd voor nog één ronde was Acosta de snelste: 2.17.518. Hij sloeg daarmee een gat van een tiende naar Aldeguer, Van den Goorbergh moest nog zo'n drie tienden vinden voor een verrassende pole. Aldeguer maakte in zijn laatste ronde de sprong naar P1, maar verloor die tijd vanwege track limits. Uiteindelijk was Acosta alsnog sneller, en met een flinke marge ook: zeven tienden bedroeg het verschil. De Spanjaard start van pole op zondag en deelt daarmee de eerste startrij met Aldeguer en de sensationele Van den Goorbergh.

"Het is geweldig", glundert de 17-jarige Van den Goorbergh voor de camera. "Ik had natuurlijk niet verwacht om hier te staan. We hadden een best lastige derde vrije training vanmorgen. Ik voelde me in de regen niet zo sterk als op de Sachsenring. Maar in Q1 was het veel beter en uiteindelijk P3 in Q2... Het had één of twee stapjes hoger gekund, maar in de laatste ronde werd ik supernerveus en dat hoort erbij als je het niet gewend bent om te strijden voor de top-drie in de kwalificatie", lacht de coureur uit Breda. "Ik ben blij om hier te staan. Morgen wordt het waarschijnlijk droog en wordt het lastig in dat soort omstandigheden, daar zijn we op voorbereid. Maar laten we voor nu aan dit denken en dit vieren."

Uitslag kwalificatie Moto2 Groot-Brittannië