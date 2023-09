Van den Goorbergh baalt van uitvalbeurt: "Duidelijk wat mogelijk was"

De vorm van Zonta van den Goorbergh zit sinds de zomerstop in de lift. Sinds de Britse GP van begin augustus wist de Nederlander iedere keer het tweede deel van de kwalificatie te halen. Ook in Misano was dat weer het geval, want via Q1 slaagde de 17-jarige coureur er uiteindelijk in om de twaalfde startpositie te veroveren voor de GP van San Marino. De race verliep echter een stuk minder rooskleurig voor Van den Goorbergh. In de openingsfase werd hij door een concurrent van de baan gedrukt, waardoor hij terugviel tot de voorlaatste plek. Daarna wilde het talent van Fieten Olie Racing GP aan een opmars beginnen, om een ronde later zelf onderuit te schuiven en uit te vallen.

Zo overheerst na afloop van het raceweekend de teleurstelling bij Van den Goorbergh, die nog altijd jaagt op zijn eerste punten als Moto2-coureur. "Het is heel jammer om het weekend op deze manier te eindigen. Ik voelde me heel sterk aan het begin van de race, maar in de derde ronde werd ik behoorlijk aan de kant gedrukt door een andere rijder. Ik had geluk dat ik nog kon blijven zitten", oordeelde hij over het incident dat hem ver terugwierp. "In de ronde daarna begon ik weer aan te vallen, omdat ik zo ongeveer was teruggevallen naar de laatste plaats. Ik maakte eerst een inhaalactie in bocht 8 en vervolgens nog eentje in bocht 14 waarna het misging in de laatste bocht voor start-finish. Ik denk dat ik net iets te veel vroeg van de voorkant."

Het gevolg was een nieuwe nulscore voor Van den Goorbergh, die door zijn uitvalbeurt ook een mogelijke kans op zijn eerste punten zag verdwijnen. Gezien het tempo dat hij het hele weekend liet zien in Misano, behoorde dat in zijn ogen zeker tot de mogelijkheden. "Het is ontzettend zonde om het weekend zo af te sluiten, want het was duidelijk wat er mogelijk was gezien mijn rondetijden. Het is belangrijk om een keer een fatsoenlijk resultaat te behalen dus ik wil mijn excuses aanbieden aan het team. We weten dat we in de afgelopen raceweekenden sterk zijn geweest, dus in India gaan we er weer voor."