Van den Goorbergh baalt na P20: “Het was niet goed, zo simpel is het”

In de verraderlijke omstandigheden tijdens de kwalificatie kwam Van den Goorbergh bovendrijven. Het jonge talent maakte indruk met ijzersterke rondetijden. Uiteindelijk klokte de rijder van Fieten Olie Racing GP de derde tijd. Vanaf die veelbelovende startpositie hoopte hij zijn eerste WK-punten te kunnen scoren. Op zondag waren de omstandigheden echter heel anders en zakte Van den Goorbergh al snel naar achteren. De twintigste plaats aan de finish was zijn deel: “Na het mooie kwalificatieresultaat van gisteren is dit natuurlijk niet waar ik wil staan. Het was niet goed, zo simpel is het. Maandag gaan we een dag testen en gaan we proberen om wat verbeteringen te maken. Hopelijk kunnen we dan in Oostenrijk wat sterker voor de dag komen.”

Teambaas Jarno Jansen was realistisch over het optreden van zijn jonge pupil: “We wisten dat het een hele zware opgave zou worden maar we hadden wel gehoopt dat hij wat langer kon blijven aanhaken. Hoe dan ook is het voor hem een zeer leerzaam weekend geweest en moeten we dat meenemen naar de volgende Grand Prix weekenden. Morgen testen we nog een dag hier op Silverstone en dan kunnen we wat dingen proberen waar we tijdens een GP geen tijd voor hebben. Hopelijk brengt dat iets waar we in de volgende GP’s profijt van hebben.”

Toch was er een klein feestje te vieren voor de formatie. Barry Baltus kwam na een sterke race als zesde over de meet, goed voor het beste resultaat uit de Moto2-historie van het team.