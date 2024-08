Van den Goorbergh baalt: "Horen niet thuis op deze posities"

"Ik heb er in de wedstrijd alles uitgehaald wat erin zat", zei Zonta van den Goorbergh na afloop van de elfde race van het Moto2-seizoen 2024 op de Red Bull Ring. Na 23 ronden op het circuit nabij Spielberg kwam de RW Racing GP-rijder als achttiende over de finish en dus sloot hij het weekend af zonder puntenfinish. In de kwalificatie leek Van den Goorbergh nog een kanshebber voor een puntenfinish. Met de snelste tijd in Q1 plaatste hij zich voor het tweede segment, waarin hij de vijftiende startpositie veiligstelde. Een povere start, die hem terugwierp tot buiten de top-twintig, bleek uiteindelijk funest voor zijn kansen op punten.

Vanzelfsprekend baalde Van den Goorbergh dan ook van de afloop van het raceweekend. "We hebben het hele weekend hard gewerkt om er goed bij te staan, maar uiteindelijk vechten we voor de posities waar we niet thuishoren. Ik heb in de laatste ronde nog wel een mooie inhaalactie kunnen maken, dus we moeten het positieve eruit meenemen. We hebben maandag nog een test op de Red Bull Ring, dus hopelijk kunnen we iets vinden wat ons in de race ontbrak", aldus de Nederlander, die hoop heeft dat het over twee weken beter gaat. "Daarna gaan we naar MotorLand Aragón, een circuit waar ik heel erg naar uitkijk. Hopelijk kunnen we daar wel voor betere posities vechten."

Hoewel Van den Goorbergh met zijn achttiende plek buiten de punten eindigde, wist hij landgenoot Bo Bendsneyder wel voor te blijven. De rijder van Preicanos Racing Team kende vanaf de twintigste plek eveneens een beroerde start, die hem even terugwierp naar P29. Daarna wist hij zich wel weer wat naar voren te knokken, maar meer dan de 22ste positie zat er niet in toen hij over de finish kwam. "Een heel moeilijke race", concludeerde Bendsneyder, die recente tests in Aragón weinig zag opleveren. "Natuurlijk zijn we niet blij met het resultaat, maar we blijven positief. We moeten hard blijven werken om sterker te zijn in Aragón, waar we de tests hebben afgewerkt en een goed gevoel hadden."

In de tussenstand van de Moto2 is Van den Goorbergh nog altijd de best geklasseerde Nederlander. Met 18 punten staat hij 21ste in het klassement, drie plekjes voor Bendsneyder. Hij heeft tot dusver zeven punten gesprokkeld.